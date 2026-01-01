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İletişim Bilgileri
Firma Adı
OSMANLI PAZAR KIYMETLİ MADENLER VE KUYUMCULUK LİMİTED ŞİRKETİ
Telefon
+905425152565
Faks
Fax No
Firma Adres
Binbirdirek Mahallesi Divanyolu Cd. No:15 K:3 D:313 Fatih - Sultanahmet - İSTANBUL
E-Posta
iletisim@osmanlipazar.com
Vergi Dairesi
BEYAZIT
Vergi Numarası
6091160211
Sicil No
365601-5
Mernis No
0609-1160-2110-0001
Havale Bildirimi
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Sec Code
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