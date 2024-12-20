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Ürün Yorumları

Sarı Topaz Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Sarı Topaz Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük
Beklenilen çok ötesinde, harika bir yüzük gönderildi. Çok teşekkürler.
mehmet emin baydar
20.12.2024 | 11:21
Yorum
5/5
Yemen Akik Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Yemen Akik Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük
Gerçek Doğaltaş
Kaliteli ve orijinal yemen akik taşı
c**** b****
18.12.2024 | 18:18
Yorum
5/5
Ametist Taşı İsmi Azam Vefki ve Ortasında Allah Yazılı Altın Kaplama Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Ametist Taşı İsmi Azam Vefki ve Ortasında Allah Yazılı Altın Kaplama Gümüş Kolye
Harikulade Hizmet
Merhaba, bu güzel takıyı sipariş notumda belirttiğim şekilde hazırlayan ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz hediye için ayrıca teşekkür ediyorum. Emeklerinizin ve gönlünüzün güzelliği işinize de yansımış. Buradan ürün almak isteyen herkese tavsiyemdir, güvenle ve rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bu ikinci alışverişimde beni yine çok mutlu ettiniz, teşekkürler.
K**** T****
02.10.2023 | 15:43
Yorum
5/5
Doğal Damla Kehribar Bileklik - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Doğal Damla Kehribar Bileklik
Beğendim.
Hızlı gönderiniz, özenli paketiniz ve hediyeniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir kehribar ve şık bir bileklik. Emeğinize sağlık.
Z**** T****
15.09.2023 | 15:16
Yorum
4/5
Tiffany Zincir Kolye Karışık Taşlı - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Tiffany Zincir Kolye Karışık Taşlı
on numara
ürün görseldekinden kat kat daha güzel. bu kadarını beklemiyordum, whatsapp sipariş hattından her soruma içtenlikle ve hemen dönüş sağladılar. benim için çok güzel bir alışveriş deneyimi oldu. ilk fırsatta diğer modellerini de alacağım.
M**** G****
14.06.2023 | 14:58
Yorum
5/5
Tamamı El Yazısı Ayetel Kürsi Mavi Akik Taşı Kolye - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Tamamı El Yazısı Ayetel Kürsi Mavi Akik Taşı Kolye
mavi akik taşı kolye
ilgili satıcı, hızlı kargo, orjinal kolye. whatsapp ile satıcıya ulaşmanızı öneririm kendisi hemen yardımcı oluyor.
s**** e****
31.01.2022 | 15:43
Yorum
5/5
Mührü Süleyman Bileklik Akik Taş Üzeri El Yazması - Osmanlı Pazar
Osmanlı Pazar
Mührü Süleyman Bileklik Akik Taş Üzeri El Yazması
suleyman muhru
bu bileklik sadece akik tasi olarakmi faydali yoksa baska secebiliyormuyuz tesekurler
A**** Y****
22.11.2021 | 13:14
Yorum
5/5
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