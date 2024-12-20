Ürün Yorumları

Merhaba, bu güzel takıyı sipariş notumda belirttiğim şekilde hazırlayan ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz hediye için ayrıca teşekkür ediyorum. Emeklerinizin ve gönlünüzün güzelliği işinize de yansımış. Buradan ürün almak isteyen herkese tavsiyemdir, güvenle ve rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bu ikinci alışverişimde beni yine çok mutlu ettiniz, teşekkürler.
ürün görseldekinden kat kat daha güzel. bu kadarını beklemiyordum, whatsapp sipariş hattından her soruma içtenlikle ve hemen dönüş sağladılar. benim için çok güzel bir alışveriş deneyimi oldu. ilk fırsatta diğer modellerini de alacağım.