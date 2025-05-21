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Yeni Ürünler
Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik - Osmanlı Pazar
Yeni
Su Yolu Baget Taşlı 925 Ayar Gümüş Bileklik
4.045,00 TL
Su Yolu 925 Ayar Gümüş Kadın Bileklik - Osmanlı Pazar
Yeni
Su Yolu 925 Ayar Gümüş Kadın Bileklik
4.045,00 TL
Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik - Osmanlı Pazar
Yeni
Siyah Zirkon Taşlı Su Yolu Gümüş Bileklik
2.995,00 TL
Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Doğal İnci Altın Kaplama Gümüş Choker Kolye
6.270,00 TL
Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Barok İnci Özel Tasarım Altın Kaplama Gümüş Yüzük
3.499,00 TL
Doğal İnci Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Kolye Küpe Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Doğal İnci Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Kolye Küpe Seti
6.280,00 TL
Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Yeşil Ametist Taşlı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük
2.640,00 TL
Lab Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Lab Sitrin Taşlı Yeni Model El İşi 925 Ayar Gümüş Kadın Yüzük
3.180,00 TL
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti
10.900,00 TL
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe - Osmanlı Pazar
Yeni
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Küpe
3.400,00 TL
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Kolye
4.100,00 TL
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Nişabur Firuze El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Yüzük
4.350,00 TL
İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
İyi Kalite Mozanit Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Gümüş Yüzük
8.370,00 TL
Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Oniks Taşı Celcelutiye ve Nazar Ayeti Yazılı Elde Kazıma Gümüş Kolye
3.150,00 TL
Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Ametist Taşlı Kalem Oyma İşçilikli Vintage Gümüş Yüzük
3.490,00 TL
Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Allah Muhammed Yazılı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük
2.820,00 TL
Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Yakut Taşı El İşçiliği Özel Üretim Kenarları Zirkon Taşlı Gümüş Yüzük
5.600,00 TL
Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Kenarları Zirkon Taşlı Özel Üretim El İşçiliği Yemen Akik Taşlı Gümüş Yüzük
4.850,00 TL
14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
14 Ayar Altın Kırmızı Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük
114.700,00 TL
14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
14 Ayar Altın Yeşil Akik Taşı Elde Kazıma Mührü Süleyman Yüzük
114.700,00 TL
Nurullah Daştan Usta Özel Koleksiyonu Tamamı El İşçiliği Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Nurullah Daştan Usta Özel Koleksiyonu Tamamı El İşçiliği Gümüş Yüzük
33.900,00 TL
Laboratuvar Safiri Nurullah Daştan Özel Koleksiyonu Erzurum Kalem İşi Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Laboratuvar Safiri Nurullah Daştan Özel Koleksiyonu Erzurum Kalem İşi Gümüş Yüzük
34.500,00 TL
Mercan Taşı Nurullah Daştan Koleksiyonu Kenarları Firuze ve Yakut Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Mercan Taşı Nurullah Daştan Koleksiyonu Kenarları Firuze ve Yakut Taşı Gümüş Yüzük
39.800,00 TL
Yemen Akik Taşlı Ya Ali Elde Kazıma Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Yemen Akik Taşlı Ya Ali Elde Kazıma Gümüş Yüzük
3.720,00 TL
Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Oniks Taşlı Erzurum Kalem Gravür İşçiliği Gümüş Yüzük
29.500,00 TL
Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Akik Taşı Osmanlı Beylik Sancağı El Kazıması Gümüş Yüzük
4.556,00 TL
Mistik Topaz Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Mistik Topaz Taşı El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti
2.697,00 TL
Laboratuvar Safiri El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Laboratuvar Safiri El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti
2.697,00 TL
Zultanite Taşlı Rose Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Zultanite Taşlı Rose Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti
6.119,00 TL
Zultanite Taşlı 925 Ayar Gümüş Takı Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Zultanite Taşlı 925 Ayar Gümüş Takı Seti
5.920,00 TL
Zultanite Taşlı Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti - Osmanlı Pazar
Yeni
Zultanite Taşlı Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Takı Seti
6.119,00 TL
İsmi Azam Cetveli El Yazması Vefkli Akik Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
İsmi Azam Cetveli El Yazması Vefkli Akik Yüzük
3.511,00 TL
Sedef Kabuk Üzerine Elde Oyma Sanatı Kişiye Özel İsim Yazılı - Osmanlı Pazar
Yeni
Sedef Kabuk Üzerine Elde Oyma Sanatı Kişiye Özel İsim Yazılı
4.356,00 TL
El Yazması Nazar Ayeti Yazılı Orijinal Sedef Kabuk - Osmanlı Pazar
Yeni
El Yazması Nazar Ayeti Yazılı Orijinal Sedef Kabuk
4.356,00 TL
Bir Şey Senin Kaderinse, Senden Başkasının Olmaz Hadisi Şerif Yazılı Akik Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Bir Şey Senin Kaderinse, Senden Başkasının Olmaz Hadisi Şerif Yazılı Akik Yüzük
3.564,00 TL
Zararı Defetmek ve İşlerin Açılması İçin Vefk Yazılı Siyah Akik Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Zararı Defetmek ve İşlerin Açılması İçin Vefk Yazılı Siyah Akik Yüzük
3.511,00 TL
El Kudüs El Melik Er Rahim Er Rahman Yazılı Fasetli Akik Taşı Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
El Kudüs El Melik Er Rahim Er Rahman Yazılı Fasetli Akik Taşı Kolye
1.753,00 TL
El Yazması Bereket Vefki Fasetli Akik Taşı Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
El Yazması Bereket Vefki Fasetli Akik Taşı Kolye
1.753,00 TL
Fasetli Akik Taşı Kolye El İşçiliği Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Fasetli Akik Taşı Kolye El İşçiliği Gümüş Kolye
1.600,00 TL
Elde Kazıma Cemal Yazılı Kişiye Özel Fasetli Akik Taşı Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Elde Kazıma Cemal Yazılı Kişiye Özel Fasetli Akik Taşı Kolye
1.753,00 TL
Elde Kazıma İsmi Azam Yazılı Siyah Oniks Taşı El İşçiliği Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Elde Kazıma İsmi Azam Yazılı Siyah Oniks Taşı El İşçiliği Gümüş Yüzük
3.657,00 TL
Celcelutiye Yazılı Elde Kazıma Siyah Akik Örgü Gümüş Bileklik - Osmanlı Pazar
Yeni
Celcelutiye Yazılı Elde Kazıma Siyah Akik Örgü Gümüş Bileklik
2.744,00 TL
Ayetel Kürsi Yazılı Tamamı Elde Kazıma Dantel Akik Taşı Masaüstü Obje - Osmanlı Pazar
Yeni
Ayetel Kürsi Yazılı Tamamı Elde Kazıma Dantel Akik Taşı Masaüstü Obje
6.058,00 TL
Kişiye Özel Harf Elde Oyma Hat Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Kişiye Özel Harf Elde Oyma Hat Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük
3.495,00 TL
Nal-i Şerif Yazılı Elde Oyma Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Nal-i Şerif Yazılı Elde Oyma Sanatı Akik Taşı Gümüş Yüzük
3.518,00 TL
Koç Burcu Sembolü El Kazıması Akik Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Koç Burcu Sembolü El Kazıması Akik Taşı Gümüş Yüzük
6.119,00 TL
Bismillah Yazılı Elde Oyma Sanatı 925 Ayar Gümüş Yeşil Akik Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Bismillah Yazılı Elde Oyma Sanatı 925 Ayar Gümüş Yeşil Akik Yüzük
3.518,00 TL
Ya Malikel Mülk Elde Yazma Yemen Akik Taşı Kalem İşi Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Ya Malikel Mülk Elde Yazma Yemen Akik Taşı Kalem İşi Gümüş Yüzük
5.965,00 TL
Ashabi Kehf Yazılı Doğal Firuze Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Ashabi Kehf Yazılı Doğal Firuze Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.564,00 TL
Hz. Ali Güç Tılsımı Elde Oyma Sanatı Doğal Yeşil Akik Taşlı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Hz. Ali Güç Tılsımı Elde Oyma Sanatı Doğal Yeşil Akik Taşlı Gümüş Yüzük
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2.500,00 TL
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Tamamı El Yazması Kelime-i Tevhid Yazılı Onix Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.192,00 TL
14 Ayar Altın Ay Yıldız Püsküllü Doğal İnci Tesbih - Osmanlı Pazar
14 Ayar Altın Ay Yıldız Püsküllü Doğal İnci Tesbih
51.698,00 TL
Çakra Doğal Taş Kolye Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş - Osmanlı Pazar
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Çakra Doğal Taş Kolye Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş
3.518,00 TL
Tamamı El Yazması Celcelutiye Duası Kızıl Akik Yüzük Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Tamamı El Yazması Celcelutiye Duası Kızıl Akik Yüzük Gümüş Yüzük
3.577,00 TL
Hûd Suresi 88. Âyet Yazılı Yemen Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Hûd Suresi 88. Âyet Yazılı Yemen Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük
4.319,00 TL
Rufai ve Kadir’i Gülü 925 Ayar El Kazıması Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Rufai ve Kadir’i Gülü 925 Ayar El Kazıması Gümüş Yüzük
3.757,00 TL
14 Ayar Altın Mührü Süleyman Kolye - Osmanlı Pazar
14 Ayar Altın Mührü Süleyman Kolye
36.511,00 TL
Mührü Süleyman - Tamamı El Yazması ALTIN Yüzük - Osmanlı Pazar
Mührü Süleyman - Tamamı El Yazması ALTIN Yüzük
58.682,00 TL
Kabartmalı Ay Yıldız Yemen Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Kabartmalı Ay Yıldız Yemen Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Yüzük
5.204,00 TL
İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı 925 Ayar Gümüş Bileklik - Osmanlı Pazar
Yeni
İsmi Azam Hayr Hatemi Yazılı 925 Ayar Gümüş Bileklik
5.903,00 TL
Yeşil Akik Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Yeşil Akik Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.182,00 TL
Akik Taşı Yanları Özel Vefkli Mührü Süleyman 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Akik Taşı Yanları Özel Vefkli Mührü Süleyman 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.527,00 TL
Üzeri Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Akik Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Üzeri Kalem İşçiliği Kenarları Osmanlı Motifi Akik Taşı Gümüş Yüzük
3.252,00 TL
Hayr Hatemi İsmi Azam Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Hayr Hatemi İsmi Azam Yazılı 925 Ayar Gümüş Kolye
2.412,00 TL
Tanelerinde Kelime-i Tevhid Yazılı 14 Ayar Altın Tesbih - Osmanlı Pazar
Yeni
Tanelerinde Kelime-i Tevhid Yazılı 14 Ayar Altın Tesbih
322.165,00 TL
35 Adet Besmele-i Şerif Ortasında Allah (c.c) Yazılı Ayetli Dantel Akik Taşı Masaüstü Tablo - Osmanlı Pazar
Yeni
35 Adet Besmele-i Şerif Ortasında Allah (c.c) Yazılı Ayetli Dantel Akik Taşı Masaüstü Tablo
7.071,00 TL
Mercan Doğal Taşlı Gümüş Harf Aparatlı Kişiye Özel Bileklik - Osmanlı Pazar
Mercan Doğal Taşlı Gümüş Harf Aparatlı Kişiye Özel Bileklik
2.022,00 TL
Orijinal Yakut Taşı 925 Ayar Gümüş Çift Burgu Model Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Orijinal Yakut Taşı 925 Ayar Gümüş Çift Burgu Model Kolye
4.051,00 TL
Siyah Zirkon Taş Süslemeli 925 Ayar Gümüş Mührü Süleyman El Yazması Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Siyah Zirkon Taş Süslemeli 925 Ayar Gümüş Mührü Süleyman El Yazması Kolye
2.625,00 TL
Hz. Süleyman'ın Mührü 925 Ayar Gümüş Firuze Bay-Bayan Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Hz. Süleyman'ın Mührü 925 Ayar Gümüş Firuze Bay-Bayan Yüzük
3.356,00 TL
El Yazması Hilye-i Şerif Yazılı Akik Taşı Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
El Yazması Hilye-i Şerif Yazılı Akik Taşı Kolye
2.410,00 TL
Şehzade Esansı - Şehzade Kokusu - Osmanlı Pazar
Yeni
Şehzade Esansı - Şehzade Kokusu
1.927,00 TL
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Yeni
Pembe Kuvars Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Minimal Kolye
1.983,00 TL
Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Pembe Kuvars Taşı Hilal Motifi Tırnaklı Kolye - Osmanlı Pazar
Yeni
Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş Pembe Kuvars Taşı Hilal Motifi Tırnaklı Kolye
2.417,00 TL
Siyah Göz Akik Taşı Burma Model 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Siyah Göz Akik Taşı Burma Model 925 Ayar Gümüş Yüzük
4.967,00 TL
Nurullah Daştan Usta Koleksiyonu Kaliteli Safir ve Mosanit Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Nurullah Daştan Usta Koleksiyonu Kaliteli Safir ve Mosanit Taşı Gümüş Yüzük
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Erzurum Kalem İşi Damla Kehribar Taşı Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Erzurum Kalem İşi Damla Kehribar Taşı Gümüş Yüzük
5.207,00 TL
Kalem İşi Yemen Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
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Celcelutiye Duası Siyah Akik Taşlı El şçiliği Gümüş Yüzük
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Kişiye Özel Osmanlıca İsim Yazılı Gümüş Kolye Elde Oyma İşçiliği - Osmanlı Pazar
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Kişiye Özel Osmanlıca İsim Yazılı Gümüş Kolye Elde Oyma İşçiliği
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Mührü Süleyman 925 Ayar Gümüş El Yazması Özel İşçilikli Kolye - Osmanlı Pazar
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Yeni
Mührü Süleyman 925 Ayar Gümüş El Yazması Özel İşçilikli Kolye
1.928,00 TL
1.928,00 TL
Kırmızı Akik Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Kırmızı Akik Taşı Retro Tasarım 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.182,00 TL
Doğal Akik Taşı Kalem İşçilikli Özel Tasarım Minimal Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Yeni
Doğal Akik Taşı Kalem İşçilikli Özel Tasarım Minimal Gümüş Yüzük
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Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Kalem İşçiliği Kolye - Osmanlı Pazar
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Yeşil Akik Taşı 925 Ayar Gümüş Kalem İşçiliği Kolye
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Bayan Yakut Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
Bayan Yakut Taşlı 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.988,00 TL
Pembe Kuvars Taşı 925 Ayar Gümüş Lale Motifli Minimal Kolye - Osmanlı Pazar
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Pembe Kuvars Taşı 925 Ayar Gümüş Lale Motifli Minimal Kolye
2.273,00 TL
Çakra Doğal Taş Kolye Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş - Osmanlı Pazar
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Çakra Doğal Taş Kolye Altın Kaplama 925 Ayar Gümüş
3.518,00 TL
Orijinal Yakut Taşı 925 Ayar Gümüş Çift Burgu Model Kolye - Osmanlı Pazar
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Orijinal Yakut Taşı 925 Ayar Gümüş Çift Burgu Model Kolye
4.051,00 TL
Fatih Sultan Mehmet Tuğralı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Fatih Sultan Mehmet Tuğralı El Kazıması Minimal Gümüş Yüzük
3.192,00 TL
Ayetel Kürsi Yazılı Elde Kazıma Sanatı 925 Ayar Gümüş Bileklik - Osmanlı Pazar
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Ayetel Kürsi Yazılı Elde Kazıma Sanatı 925 Ayar Gümüş Bileklik
3.919,00 TL
Doğal Yemen Akik Taşı Süleyman Mührü Kolye - Osmanlı Pazar
Doğal Yemen Akik Taşı Süleyman Mührü Kolye
2.949,00 TL
Doğal Rutil Kuvars Taşı Tamamı El Yapımı Kalem İşçiliği Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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Doğal Rutil Kuvars Taşı Tamamı El Yapımı Kalem İşçiliği Gümüş Yüzük
34.317,00 TL
35 Adet Besmele-i Şerif Ortasında Allah (c.c) Yazılı Ayetli Dantel Akik Taşı Masaüstü Tablo - Osmanlı Pazar
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35 Adet Besmele-i Şerif Ortasında Allah (c.c) Yazılı Ayetli Dantel Akik Taşı Masaüstü Tablo
7.071,00 TL
Yakut ve Zümrüt Doğal Taşlı Sevgili Kombin Bileklik - Osmanlı Pazar
Yakut ve Zümrüt Doğal Taşlı Sevgili Kombin Bileklik
9.948,00 TL
Şifa Ayeti İsra Suresi 82. Ayet Yazılı Mavi Akik Taşlı Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
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Şifa Ayeti İsra Suresi 82. Ayet Yazılı Mavi Akik Taşlı Gümüş Kolye
2.486,00 TL
Özel Tasarım İnci Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Küpe - Osmanlı Pazar
Özel Tasarım İnci Doğal Taşlı 925 Ayar Gümüş Küpe
7.580,00 TL
Altın Kaplama Zirkon Taşlı Barok İnci Bileklik - Osmanlı Pazar
Altın Kaplama Zirkon Taşlı Barok İnci Bileklik
1.942,00 TL
Hz. Süleyman Peygamber'in Mührü Kızıl Akik Taşlı El Kazıması Yüzük - Osmanlı Pazar
Hz. Süleyman Peygamber'in Mührü Kızıl Akik Taşlı El Kazıması Yüzük
3.527,00 TL
Constantinus Porte Elde Kazıma Akik Taşı Gümüş Kolye - Osmanlı Pazar
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Constantinus Porte Elde Kazıma Akik Taşı Gümüş Kolye
2.943,00 TL
Celcelutiye Vefki El Oyması Ametist Taşı Erzurum Kalem İşi Kolye - Osmanlı Pazar
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Celcelutiye Vefki El Oyması Ametist Taşı Erzurum Kalem İşi Kolye
3.364,00 TL
Hanımeli Esansı - Hanımeli Kokusu - Osmanlı Pazar
Hanımeli Esansı - Hanımeli Kokusu
1.862,00 TL
Gravürlü Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Bileklik - Osmanlı Pazar
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Gravürlü Kalem İşçiliği 925 Ayar Gümüş Bileklik
3.727,00 TL
La İlâhe İllallah Yazılı El Yapımı 925 Ayar Gümüş Yüzük - Osmanlı Pazar
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La İlâhe İllallah Yazılı El Yapımı 925 Ayar Gümüş Yüzük
3.577,00 TL
El Yazması Ayetel Kürsi Yazılı Akik Taşı Gümüş Tasarım Makrome Bileklik - Osmanlı Pazar
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El Yazması Ayetel Kürsi Yazılı Akik Taşı Gümüş Tasarım Makrome Bileklik
2.744,00 TL
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Geleneksel Değerler, Modern İnternet Osmanlı Pazar 2012 yılından beri Türkiye'de ve dünya çapında eşsiz gümüş takılar ve hediyelik eşyalar sunan bir e-ticaret firmasıyız. Osmanlıpazar.com Web sitemizle On binlerce mutlu müşterimize hizmet vermekteyiz. Amacımız, geleneksel Osmanlı ve İslami hat ve sembol sanatını modern bir şekilde sunarak müşterilerimize benzersiz ve özel ürünler sunmaktır. Kökenimiz ve Vizyonumuz Osmanlı Pazar, Türkiye'nin kültürel ve tarihî zenginliklerinden ilham alarak kurulmuş bir işletmedir. Geçmişten günümüze aktarılan geleneksel sanatı ve el işçiliğini yaşatmak, vizyonumuzun merkezinde yer almaktadır. Misyonumuz, bu geleneksel değerleri modern yaşamla buluşturarak eşsiz ürünler sunmaktır. Ürünlerimiz ve Kalite Tüm ürünlerimiz kaşeli imzalı olarak Sertifikası ve Faturası ile birlikte müşterilere gönderilmektedir Osmanlı Pazar, İslami Dini Yüzük ve kolyeler, bileklikler, tesbihler, Kişiye özel gümüş yüzük ve kolyeler, Osmanlı esansları, doğal taş takılar ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli ürünler sunar. Her bir ürün, uzman ustalar tarafından özenle tasarlanır ve üretilir. Kalite ve estetik, ürünlerimizin temelini oluşturur. Aynı zamanda özel günler ve özel anlar için harika hediye seçenekleri sunuyoruz. Müşteri Odaklı Hizmet Osmanlı Pazar olarak müşterilerimizin memnuniyeti bizim için en büyük önceliktir. Her adımda müşterilerimize destek olmaya, sorularını yanıtlamaya ve en iyi alışveriş deneyimini sunmaya odaklanıyoruz. Güvenilirlik ve dürüstlük, iş etiğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Biz, Osmanlı Pazar olarak, geleneksel değerleri modern dünyada yaşatan ve müşterilerimize unutulmaz deneyimler sunan bir e-ticaret firmasıyız. Sizleri, zengin koleksiyonlarımızı keşfetmeye ve Osmanlı kültürünün zarif güzelliklerini deneyimlemeye davet ediyoruz.
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