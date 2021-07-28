Kargo:

Ücretsiz Kargo. (Kapıda Ödeme kargo fiyatına dahil değildir. Kapıda Ödeme için 6 TL ek ücret alınır.) Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, (Kapıda Ödeme kargo fiyatına dahil değildir. Kapıda Ödeme için 6 TL ek ücret alınır.) Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.