Ceyd Taşı Özellikleri ?
Ceyd yalnızca sertlik dereceleri farklı Jadet (Jadeite) ve Nefrit (Nephrite) taşlarının ortak adıdır . Nefrit, yeşilin farklı tonlarında renklere sahiptir. Daha çok koyu yeşildir.Jadet ise başta yeşilin tonları olmak üzere kırmızı, sarı, leylak, siyah, beyaz, pembe, mor, mavi ve kahverengi olabilir .Binlerce yıl öncesinden bu yana Çinliler Yeşim taşını en değerli taşlardan biri saymışlardır. Efsaneye göre büyük Çin Ejderinin yeryüzüne boşalttığı tohumların donmuş hali Yeşim taşını oluşturmuştur. (Büyük olasılıkla bir büyük kuyrukluyıldızdan dünyaya serpilmiş taş tozlarından oluştuğu anlatılmaktadır.) .Yeşim (özellikle zümrüt yeşili), Çin’de binlerce yıl "imparatora ait Yeşim taşı” olarak kabul edilip, koruma sağlamak için sarayları ve türbeleri süslemiştir. Sonra da bu korumadan yararlanmak için halk tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yeşim’e, Cennet taşı adı da verilmiştir. Zira taşıyana saadet ve fazilet aktaracağına inanılmıştır.O, güvenle el sürülecek bir taştır. Onun gizli özellikleri ve etkileri vardır. Dokunan beden ondaki gizli güzellileri, faziletleri emer ve bunlarla bezenir. Ceyd taşının ucuz taklitleri yaygın olduğu gibi, benzerlik nedeniyle Yeşim adı altında piyasaya sürülenleri de bulunmaktadır. İlk olarak renksiz akik taşı, yeşile veya diğer renklere boyanıp (yeşil emdirilip) Yeşim diye satılmaktadır. Bunun yanında Amazonit, Kalifornit (Kaliforniya Taşı), Krizopraz ve Aventurin de bir ülke veya şehir isminin sonuna Yeşim kelimesi eklenerek, Yeşim (Jad) diye satılmaktadır.
YARARLARINDAN BİR KISMI
- Bedensel ve ruhsal tüm hastalıklara karşı iyileştirici olarak düşünülmüştür.
- Yeşim taşı, sevginin yoğunlaşmış usaresi, yoğunlaşarak cisimleşmiş hali olarak kabul edilir.
- Enerjisi gevşeticidir. Ruhsal gerginlikleri giderir, rahatlatır, dinlendirir.
- Bilgelik, adalet, merhamet, alçakgönüllülük, cömertlik, sadakat, sevgi duyguları ve bilinci oluşturur.
- Korku ve endişeden kurtarır, cesaret, özgüven ve huzur duygusu verir. Bunun için sol el içinde ovalanmalı veya kalp bölgesine gelecek şekilde takılmalıdır.
- Aşkta cazibe verir.
- Kişinin kendini zayıf ve güçsüz hissettiği anlarda yeşimi kalbinin üzerine koyması içini rahatlatır.
- Bedendeki negatif enerjiyi dışarı atar, olumsuz duygulardan ve stresten kurtarır.
- Duygusal denge, barış ve uyum oluşturur.
- Fiziksel bedenle ruh, duygularla düşünceler arasında denge (balans) sağlar.
- Böbreklerin ve mesanenin fonksiyonel çalışmasını sağlar, böbrek ve mesane (idrar torbası) hastalıklarını iyileştirir.
- Gözler için şifadır. Bunun için taşın içine bakılabilir veya yavaşça gözle temas ettirilebilir. Görme bozukluklarını tedavi eder.
- Antioksidandır. Zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
- Hücreleri yenileyerek dinç ve uzun hayat sağlar.
- Doğumu kolaylaştırır ve doğum sancılarını hafifletir.
- Akıl hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
- Dâhili (iç) hastalıkların tedavisinde kullanılır.
- Adet sancılarını hafifletir.
- Baş ağrılarını dindirmek için kullanılır.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA