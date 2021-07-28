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Labrodorit TAŞ ALTIN Kaplama Zirkon Taşlı Püskül

Ürün Kodu : İMT024
Öne Çıkan Bilgiler
DOĞAL LABRODORİT TAŞLI DİZAYN İMAME VE PÜSKÜL İLE ŞIK BİR TASARIMI SİZ MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN TASARLADIK SADECE OSMANLIPAZARDA ....
Hediyesi :
6.268,00 TL
Havale Fiyatı : 5.954,60 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:İMT024
Metaryel:Labrodorit TAŞ + Altın Kaplama Zirkon Taş
Kullanılan TAŞ:Altın Kaplama Zirkon Taş

Ağırlık:39,90 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Yuvarlak Kesim
Tane Kalınlığı:8mm / 8mm

Tesbih Toplam Uzunluğu:26,10 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN 925 AYAR GÜMÜŞTÜR.

Labradorit

Labradorit taşı kanadadaki labrador yarımadasından ilk olarak çıkarıldığı için bu bölgenin ismini almıştır.Labradorit taşı ışığı yansıtıcı özelliğe sahip bir taştır. Labradorit taşı metalik mavi ton ve yeşilimsi bir renge sahip taştır.Güneş ışığına tutulduğundan labradorit taşının içerisindeki renk ahengini görebilirsiniz.Bu gibi Labradorit taşının özellikleri bilinmektedir.Labradorit taşının faydalarından bahsedecek olursak; En çok bilinen özelliği gözler için faydalı oluşudur.Aşırı kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.İ şinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.Konsantermizi arttırır.taşı kanadadaki labrador yarımadasından ilk olarak çıkarıldığı için bu bölgenin ismini almıştır. 
Labradorit taşı ışığı yansıtıcı özelliğe sahip bir taştır. Labradorit taşı metalik mavi ton ve yeşilimsi bir renge sahip taştır.Güneş ışığına tutulduğundan labradorit taşının içerisindeki renk ahengini görebilirsiniz.Bu gibi Labradorit taşının özellikleri bilinmektedir. Labradorit taşının faydalarından bahsedecek olursak; En çok bilinen özelliği gözler için faydalı oluşudur.Aşırı kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.İ şinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur.Konsantermizi arttırır.
 
Ruhsal bakımdan gelişmemize yardımcı olur.İçimizdeki duygusal karmaşadan kurtulmamıza yardımcı olur.Konsantreyi arttırıcı etkisi ve işlerimize odaklanmamızı sağlamızı özelliklede öğrenciler için faydalıdır. Bu gibi Labradorit taşının faydaları bilinmektedir.Labradorit taşının faydaları bunlar olarak bilinmektedir asıl şifa Rabbimizden gelir. Labradorit taşının özellikleri , tedavi araçları sadece vesiledir.Yüce rabbimiz bir derde bin derman verdik diye buyurmaktadır.Belki rahatsızlığınızın şifasının vesilesi budur beklide değildir.Bizlerin kul olarak yapması gereken Rabbimizin sebeplerine sarılmak bizlere sunduğu şifa kaynaklarını denemektir. Tedbirimizi alalım şifa Allah 'tandır (c.c) .Şüphesiz O her şeyin iyisini bilendir. İnşallah Rabbimiz bütün hastalıkların şifasını en kolay şekilde bulmayı nasip eder.Labradorit taşının faydaları bilinmektedir.Labradorit taşının faydaları bunlar olarak bilinmektedir asıl şifa Rabbimizden gelir. Labradorit taşının özellikleri , tedavi araçları sadece vesiledir.Yüce rabbimiz bir derde bin derman verdik diye buyurmaktadır.Belki rahatsızlığınızın şifasının vesilesi budur beklide değildir.Bizlerin kul olarak yapması gereken Rabbimizin sebeplerine sarılmak bizlere sunduğu şifa kaynaklarını denemektir. Tedbirimizi alalım şifa Allah 'tandır (c.c) .Şüphesiz O her şeyin iyisini bilendir. İnşallah Rabbimiz bütün hastalıkların şifasını en kolay şekilde bulmayı nasip eder.
 
(Havvanur İncekara ) Önemli Not :
Bu ürün gibi altın veya sarı yaldız kaplama olan ürünlerde, kullanan kişinin el terlemesi veya Avuçiçi Terlemesi gibi bir sorun mevcut ise bu durumda altın kaplamanın veya yaldız kaplamanın dayanma süresi en aza inmiş olur. Bu gibi durumlarda vermiş olduğumuz garanti kişiyle alakalı bir durumdan dolayı geçersizdir. Zira bu tıp literatüründe
Palmar Hiperhidroz adı ile anılan bir çeşit rahatsızlıktır. Böyle bir rahatsızlığınız varsa bu tip kaplama ürünler tercih etmemeli bunun yerine üzerinde kaplama olmayan 925 veya 1000 ayar gümüş ile , 8-10-14-18-21-22-24 ayar altın ürünler tercih etmelisiniz.
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