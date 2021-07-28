Stok Kodu: LT99001 Metaryel: 925 Ayar Gümüş + Doğal Taş Kullanılan TAŞ: Lapis Lazuli

Ağırlık: 14,20 gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre Kesim Tane Kalınlığı: 6mm (Uzunluk ) x 6 mm (Kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu: 38,04 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

LAPİS LAZULİ TAŞININ FAYDALARI



• Bilinçli düşünmeyi sağlar. Akli melekeleri geliştirir.

• Tansiyonu düzenler.

• Yüksek bir enerjiye sahiptir. Bilinçli kullanılmayı gerektirir.

• Uykusuzluğa karşı kullanılır.

• Korkuları ortadan kaldırır.

• Lapis Lazuli Liderlik özelliklerini destekler.

• Boyun ve ses telleri üzerinde etkili olmakla birlikte tiroid bezinin fonksiyonlarının dengelenmesini sağlar.

• Baş ve boyun bölgesindeki iltihabı azaltmak için kullanılır.

• Bu Doğal Taş Tesbihler Olup Tamamen doğal ve orjianl taşlar kullanilmiştir.