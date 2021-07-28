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925 Ayar Taşlı Küpe Kolye Yüzük Gümüş Üçlü Set Bu ürünü sitemizden ister kredi kartı isterseniz kapıda ödeme satın alabilirsiniz. Bu Ürün size Faturalı ve Sertifikalı gönderilmekte