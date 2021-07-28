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Osmanlı Sıkması - Hareli Taneler Orjinal İmameli - NADİDE ÜRÜN

Ürün Kodu : OSM001
Öne Çıkan Bilgiler
ÜRÜN TAMAMEN ORJİNAL SERTİFİKALI VE İMZALI OLARAK GÖNDERİLECEKTİR. İADE GARANTİLİDİR. İMAMESİ SONRADAN DEĞİLDİR ORJİNALDİR. HARELİ VE RENGİNİN DORUĞUNDADIR.
Hediyesi :
87.342,00 TL
Havale Fiyatı : 82.974,90 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM001
Metaryel:
Boyut:12 MM
Kullanılan TAŞ:SIKMA KEHRİBAR 
Ağırlık:59,39 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Aslına bakılırsa Osmanlı Sıkması denilen ürün sıkma kehribar denilen ürün ile aynıdır. Bunun Osmanlı Sıkması ismini alması, Osmanlı zamanında yapılmış olmasıdır.
Sıkma Kehribarlar; Amberoid denilen yarı sentetik Kehribar taklitlerinin bir türüdür. İlk defa 1700 yıllarında faturan adlı Mısırlı bir Kimyacı tarafından icat edilmiş ve faturan adını almıştır.
　
Sıkma Kehribarların içerik bileşiminde; doğal Kehribar tozları, tropik reçineler ile sakız reçinesi, Fenol (Ana Bileşen) Neft vedoğal boyalar vardır. Sıkma Kehribarlarda kullanılan gerçek Kehribar tozun oranı net olarak bilinememektedir.

Sıkma Kehribarın İcadı Tespih üretimi için adeta bir ödül olmuş bu Kültürün çok yaygın olarak kullanıldığı Mısır, Suriye ve ülkemizde yoğun miktarda üretilmiştir. Akabinde, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Yemen, Nepal, Afrika ve Almanya da değişik formlarda hazırlanan Sıkma Kehribar üretimi 1940 2 . Dünya savaşından sonra tamamen durmuş, formülüde tamamen unutulmuştur.
　
Bugün için sıkma Kehribarlar; 70 ile 300 yıl arasında bir antik değer taşıyan özellikle Arap, Türk , Alman, İngiliz ve bir çok ülkede milyarlarca dolarlık koleksiyonları süsleyen aslı olan Kehribar kadar muazzam üründür.

Ürün Etiketleri
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