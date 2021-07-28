Stok Kodu: OSM001 Metaryel: Boyut: 12 MM Kullanılan TAŞ: SIKMA KEHRİBAR Ağırlık: 59,39 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

Aslına bakılırsa Osmanlı Sıkması denilen ürün sıkma kehribar denilen ürün ile aynıdır. Bunun Osmanlı Sıkması ismini alması, Osmanlı zamanında yapılmış olmasıdır.

Sıkma Kehribarlar; Amberoid denilen yarı sentetik Kehribar taklitlerinin bir türüdür. İlk defa 1700 yıllarında faturan adlı Mısırlı bir Kimyacı tarafından icat edilmiş ve faturan adını almıştır.



Sıkma Kehribarların içerik bileşiminde; doğal Kehribar tozları, tropik reçineler ile sakız reçinesi, Fenol (Ana Bileşen) Neft vedoğal boyalar vardır. Sıkma Kehribarlarda kullanılan gerçek Kehribar tozun oranı net olarak bilinememektedir.



Sıkma Kehribarın İcadı Tespih üretimi için adeta bir ödül olmuş bu Kültürün çok yaygın olarak kullanıldığı Mısır, Suriye ve ülkemizde yoğun miktarda üretilmiştir. Akabinde, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Yemen, Nepal, Afrika ve Almanya da değişik formlarda hazırlanan Sıkma Kehribar üretimi 1940 2 . Dünya savaşından sonra tamamen durmuş, formülüde tamamen unutulmuştur.



Bugün için sıkma Kehribarlar; 70 ile 300 yıl arasında bir antik değer taşıyan özellikle Arap, Türk , Alman, İngiliz ve bir çok ülkede milyarlarca dolarlık koleksiyonları süsleyen aslı olan Kehribar kadar muazzam üründür.