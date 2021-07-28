Stok Kodu: DTT072 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Kullanılan TAŞ: Orjinal TURMALİN Taşlı

Ağırlık: 38,6 gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre / Yuvarlak Kesim Tane Kalınlığı: 8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: 27,20 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

TURMALİN TAŞININ FAYDALARI VE ÖZELLİKLERİ



Turmalin taşının faydaları ve özellikleri

Turmalin taşının faydaları nelerdir?

Turmalin taşının ne gibi özellikleri vardır?

Bu soruların cevaplarını barındıran bir bilgilendirme sayfasıdır.



Turmalin taşının özellikleri;

Turmalin taşının özelliklerinden en önemlisi estetik görünümü ve insana verdiği faydalarla çok değerli faydalı bir taş olmasıdır. Turmalin taşının özelliklerinin diğerleri ise; Turmalin taşı Eski Mısır'a göre yeryüzüne çıkarken gökkuşağının içinden geçtiğine inanılır bu inanışın sebebi turmalin taşının renkli oluşudur.



Turmalin taşının faydaları;

Turmalin taşının faydalarından en önemlisi, hormonları dengelediği ve uykusuzluk çeken insanlara uyku verdiği uykusuzluk problemine iyi gelmesidir. Turmalin taşının faydalarından diğerleri ise; Denge ve uyum sağlayıcı etkisi vardır. Kişiyi amaçlarına odaklar.Duygusal iniş çıkışları dengeler. Konsantrasyonu ve sezgileri arttırıcı etkileri bilinmektedir. Sinir sistemlerini dengeler manevi açıdan huzur verdiği söylenir. Kişinin kendisiyle barışık yaşamasını sağlar. Halk arasında Turmalin taşı'nın nazarı etkilediği söylenir. Yine halk arasında turmalin taşının kişiyi tehliklerden koruduğu ve kişinin bahtını,şansını açtığı söylenir. Turmalin taşı evli çiftler için evliliklerinin 8 ve 38 inci yılları için en uygun hediye olduğuna inanılır ve alınır.



Turmalin taşının faydaları ve özellikleri

Turmalin taşı'nın bu gibi özellikleri bilinmektedir asıl şifa rabbimizden gelir.Bu gibi tedavi araçlarları sadece vesiledir. Yüce rabbimiz bir derde bin derman verdik diye buyurmaktadır. Belki rahatsızlığınızın şifasının vesilesi budur beklide değildir.Bizlerin kul olarak yapması gereken rabbimizin sebeplerine sarılmak bizlere sunduğu şifa kaynaklarını denemektir.Tedbirimizi alalım şifa allahtandır. Şüphesiz o her şeyin iyisini bilendir. İnşallah rabbim bütün hastalıkların şifasını en kolay şekilde bulmayı nasip eder.