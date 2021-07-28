Stok Kodu: İMT091 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Kullanılan TAŞ: Orjinal Akuamarin Taş

Ağırlık: 42,85 gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Yuvarlak Kesim Tane Kalınlığı: 8mm / 8mm

Tesbih Toplam Uzunluğu: 31,20 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler: İMAME VE PÜSKÜL TASARIMI TAMAMEN 925 AYAR GÜMÜŞTÜR.

Akuamarin Taş



Her ne kadar "Sakin taş” denilse de, "Cesaret taşı” olarak adlandırılır ve onu taşıyana ya da takana özellikle ölüm karşısında cesaret verdiği söylenir. Akuamarin "deniz suyu” anlamına gelir. Büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. İşlenmiş haliyle yüzük, kolye, broş gibi takılarda kullanılmaktadır.

Değerini artıran özellikleri; şeffaflık derecesi, içinin temizliği ve en önemlisi, renginin koyuluk derecesidir. Akuamarin taşının, eski zamanlarda deniz yolculuklarında kazadan koruduğuna ve doğaüstü güçler sağladığına inanılırdı.