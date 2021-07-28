Akuamarin Taş

Sakin taş

Cesaret taşı

Her ne kadar "” denilse de, "” olarak adlandırılır ve onu taşıyana ya da takana özellikle ölüm karşısında cesaret verdiği söylenir."deniz suyu” anlamına gelir. Büyük ve temiz kristal parçaları halinde çıkarılır. İşlenmiş haliyle yüzük, kolye, broş gibi takılarda kullanılmaktadır.