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14 Ayar Altın Bayan Alyans 925 Ayar Gümüş Alyans

Ürün Kodu : OSM1398
Öne Çıkan Bilgiler
Altın alyans. 14 ayar altın alyans modelleri bayan alyanslar özellikleri en uygun fiyatlar. 2mm altın alyans. 4 mm altın alyans. Sertifikalı olarak sahip olabilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Seçiniz :
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Hediyesi :
29.914,00 TL
Havale Fiyatı : 28.418,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1398
Metaryel:14 Ayar Altın + 925 Ayar Gümüş
Boyut:4 mm
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:3 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Alyans Modelleri

Alyans Modelleri, şüphesiz her dönemin en özel ve en anlamlı takı modellerinin başında geliyor. Hem kadınlar hem erkekler için ayrı bir önem taşıyan alyanslar, kadınlar için bir tık daha önemli olduğundan kadınların bu konuda zevk ve beklentileri de farklılık gösterebiliyor. Bu kategoride kadınların her dönem tarzına hitap eden şık ve bir o kadar da anlamlı modeller bulabilirsiniz.

Alyans modelleri arasından sadece kadınlar için tasarlanmış modellerin yanı sıra aynı zamanda kadın ve erkekler için çift olarak tasarlanmış modeller de bulmanız mümkündür. Tüm modeller olduğu gibi kadın alyans modelleri de özel tasarım ve işlemeli ürünlerdir. Sizler de hayatınızın anlamını en özel hale getirmek için bu modeller arasından severek tercihinizi yapabilirsiniz.

Her Zevke Uygun Alyans Modelleri

Alyans modelleri kategorisi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bu çeşitlilik sayesinde birbirinden farklı zevke, parmak ölçüsüne ve beklentiye sahip olan her kadın kendisini cezbeden birçok model bulabilir. Tüm alyanslar 925 ayar gümüşten üretilmiş modellerdir.

Özel kalem işçiliği ile üretilmiş modellerden İstiklal Marşı ve tuğralı modeller ve isme özel tuğralı modeller gibi birçok modeli bu kategoride bulabilirsiniz. Ayrıca bu alyans modelleri, sadece söz, nişan ve evlilik gibi durumlar için değil aksesuar olarak farklı kombinlerinize uyum sağlayabilecek modeller olarak karşımız çıkıyor. Söz ve nişan için modeller arasından sade ve şık alyanslar da bulabilirsiniz.

Ürün Etiketleri
altın yüzük
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