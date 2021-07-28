Gümüş Nedir ?

Periyodik çizelgenin I B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çok eski dönemlerden beri bilinmesine karşın süs eşyası olarak altın ve bakırdan sonra kullanıldı. Tarihi buluntular gümüşü ilk kez Mısırlıların İÖ 3100′ de, Çinlilerin ve Perslerin İÖ 2500′ lerde kullandıklarını ortaya koymaktadır. Gene İÖ 1000 yılda Mısır’da para olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Parlak beyaz renkte altından daha sert, kolay işlenebilen tel ve levha haline getirilebilen sünek bir metaldir. Örneğin 1 gr gümüşten, 2000 m tel çekilebilir. Doğada iki kararlı izotopu vardır. Ag-107 (% 51,8) ve Ag-109 (% 48,2). Ayrıca yarılanma süresi 4,5 saniye (Ag-114) ve 40 gün arasında değişen (Ag-105), 14 kadar radyoaktif izotopu da vardır. Elektrik sistemde küp ve altıgen olarak kristallenir. Altından kolay, bakırdan zor oksitlenir. Oksijenden ve sudan etkilenmeyen oksitlenmesinin nedeni ozon ve havadaki kükürttür. Asitlere ve bazı organik maddelere karşı aşınmazsa da nitrik asit ve derişik sülfirik asitte erir.

Nali Şerif 'in Hikmetleri

Bu Nal-i şerifi yanında taşıyan kötülüklerden beri olur . Doğum yapacak kadın üzerinde bulundursa doğumu ALLAH 'ın izniyle kolay olur .Evinde ise yanmaktan ve hırsızlıktan korunur. İnsanlar arasında hatrı sayılır . Suda boğulmaktan emin olur . Hasta ise iyileşir . Geçim darlığı çekiyorsa ALLAH ona rızık kapısı açar.

Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu nal-i şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalarını şöyle sıralanmıştır.

- Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa;

1- Azgınların saldırısından,

2- Düşmanların galibiyetinden,

3- Azgın şeytanların şerrinden,

4- Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.

b) Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala'nın yardımı ile doğumu kolay olur.

c) Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.

d) Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.

e) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.

f) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem i rüyasında görür.

g) Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.

ı) Bulundugu gemi batmaz.

j) Bulundugu ev yanmaz.

k) İçinde bulundugu eşya çalınmaz.

l) Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.

m)Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.

n) Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.