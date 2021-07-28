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925 Ayar Gümüşlü Kaplan Gözü Tesbih

Ürün Kodu : KGT001
Öne Çıkan Bilgiler
925 Ayar Gümüşlü Kaplan Gözü Tesbih Bu Ürünü Sitemiz Üzerinden kredi kartı yada Kapıda ödeme satın alabilirsiniz İsterseniz Telefonla Sipariş verebilirsiniz 0212 635 35 99
Hediyesi :
3.689,00 TL
Havale Fiyatı : 3.504,55 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:KGT001
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Kullanılan TAŞ:Orjinal KAPLANGÖZÜ Taşı

Ağırlık:37,60 Gr. (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Küre / Yuvarlak  Kesim
Tane Kalınlığı:8 mm Boyu / 8 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu:26,50 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Kaplan Gözü Özellikleri
 
Kuvars grubuna ait bir taştır. Parlatıldığında ipeksi bir görünüm kazanır. Yanardönerlik özelliğine sahiptir. 
Yüzyıllar boyunca mistik insanlar, Kaplangözünün onları koruduğuna inanırlar. Budistler, Paganlar, Uzak-Doğu Şamanları, Kızılderililer gibi eski gelenek ve göreneklerini devam ettiren kadim toplumlarca da Kaplangözü; Kötü ruhlardan, kara büyüden ve nazar gibi olumsuz şekilde etki ettiği düşünülen enerjilerden korunma amaçlı kullanılmıştır. Kendi özgür iradesini yitirmemek ve başka iradelerden de etkilenmemek amacıyla da üzerlerinde taşırlar.
PSİKOLOJİK ETKİLERİ
  • Cesareti artırır ve hayatınızın bir amaçtan yoksun olduğunu düşündüğünüz anlarda size amacınızı hatırlatır. 
  • İnsanların iyi taraflarını görmenizi sağlayarak hayat yolunda mutlulukla ilerlemenizi sağlar. Güç ve cesaret taşı olan kaplangözü; dayanıklılığınızı artırır ve engellere rağmen ilerleme isteği verir.
  • Pürüzsüz yüzeyini okşayarak dertlerinizi ve endişelerinizi hafifletebilirsiniz.
  • Duygulara hitap eden bir taş olduğndan dolayı sevgililer arasında rağbet gören bir hediyedir.
  • Eger birisiyle ilişkiniz varsa kaplangözü; ilişkide bulunduğunuz insanla aranızda telepatik bir bağ kurmanızı sağlayabilir. Yüzük ya da kolye olarak kullanabilir, ya da cebinizde taşıyabilirsiniz.
  • Kendisini taşıyan kişilerin diğerlerine karşı daha az bağımlı olmasını sağlar.
  • Duygusal bakımdan dengeleyicidir ve inatçılığı azaltır. Kişinin olayları daha net algılayabilmesini sağlar.
FİZİKSEL ETKİLERİ
Kabuslar gören çocuklar için faydalıdır. Astım hastaları için faydaları vardır. 
Sindirim sistemi bozuklukları, dalak ve pankreas için faydalı etkileri vardır.
Ürün Etiketleri
kaplangözü taşı
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