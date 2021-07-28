Stok Kodu: OSM1145 Metaryel: Boyut: Kullanılan TAŞ: Damla Kehribar Ağırlık: 16 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:

KEHRİBAR

Asya, Afrika ve Avrupa’da kullanılan ilk taştır. Antik Roma’da ilaç olarak kullanıldı. Calistratus ünlü hekim kehribarın deliliği önlediğini kaydediyordu. Bal ile kullanıldığı takdirde boğaz, kulak ve göz hastalıklarını, su ile karıştırıldığında ise mide hastalıklarını tedavi ettiğini belirtiyordu. Romalı köylü kadınlar bezelerin şişmesi ve boğaz ağrısına karşı takı olarak kullanmışlardı. İranlı İbn-i Sina pek çok hastalık için kehribarı çare olarak gösterdi. Asya “ sarı şurup” adını verdikleri iksiri sakinleştirici olarak kullandı. Ortaçağda kehribar boncuklar kullanıldı. Sarı yağ, sarı balsam, sarı özü simyacı tariflerinin kayıtları mevcuttur. Dünya savaşı zamanında Litvanya ve Rusya’da dadılar bebeklerde kullandı. İkinci Dünya Savaşında Almanya’da diş çıkaran bebeklerde kullanıldı. Bilim adamlarının da ilgisini çeken araştırmalara konu olmuş bir taştır.

Kehribar Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Kehribar, İsviçre Taşı, Amber, Reçine Taşı

Sertliği : 2,5

Özgül Ağırlığı : 1,05 - 1,15

Kimyasal Grubu : Organik Metaryal (Çam Reçinesi Fosili)

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam, opak

Parlaklığı : Reçine

Kimyasal Formülü : Genel olarak; C,H,O.

Uyumlu Olduğu Element : Hava

Uyumlu Olduğu Çakra : Tüm şakralar

Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Boğa, Aslan, Terazi, Kova.

Rengi : Portakalımsı sarı, kırmızımsı

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Baltık Denizi, Burma, Lübnan, Sicilya, Meksika, Romanya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Atlantik

Deri hastalıklarını tedavi eder.

Deri hastalıklarını tedavi eder. Kolye olarak kullanıldığında astım ve alerjik solunum rahatsızlıklarını tedavi eder.

Kolye olarak kullanıldığında astım ve alerjik solunum rahatsızlıklarını tedavi eder. Sakinleştirici ve yatıştırıcı enerjisi vardır.

Sakinleştirici ve yatıştırıcı enerjisi vardır. Düşünce berraklığı sağlar.

Düşünce berraklığı sağlar. Zor durumda tarafsız ve gerçekçi kalmayı sağlar.

Zor durumda tarafsız ve gerçekçi kalmayı sağlar. Elektromanyetik alanlara karşı etkilidir.

Elektromanyetik alanlara karşı etkilidir. Kesik, yara iyileştirir.

Kesik, yara iyileştirir. Arkadaş edinmek için faydalıdır.

Arkadaş edinmek için faydalıdır. Baş, boyun ve boğaz çevresi için ağrı kesicidir.

Baş, boyun ve boğaz çevresi için ağrı kesicidir. Vücudun sağlıklı olmasını sağlar.

Vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Kehribar ile vücuda masaj yapılması faydalıdır.

Kehribar ile vücuda masaj yapılması faydalıdır. Yaraları sarmak veya sıvı olarak antibiyotik olarak kullanılmıştır.

Yaraları sarmak veya sıvı olarak antibiyotik olarak kullanılmıştır. Alerji, astım, artrit, alzheimer, kanser, sindirim sistemi bozuklukları, kalp krizi ve kalp yetmezliği, diyabet, MS için kullanılır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

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