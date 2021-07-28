TükendiGelince Haber Ver
|Stok Kodu:
|OSM1145
|Metaryel:
|Boyut:
|Kullanılan TAŞ:
Damla Kehribar
|Ağırlık:
|16 gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
KEHRİBAR
Asya, Afrika ve Avrupa’da kullanılan ilk taştır. Antik Roma’da ilaç olarak kullanıldı. Calistratus ünlü hekim kehribarın deliliği önlediğini kaydediyordu. Bal ile kullanıldığı takdirde boğaz, kulak ve göz hastalıklarını, su ile karıştırıldığında ise mide hastalıklarını tedavi ettiğini belirtiyordu. Romalı köylü kadınlar bezelerin şişmesi ve boğaz ağrısına karşı takı olarak kullanmışlardı. İranlı İbn-i Sina pek çok hastalık için kehribarı çare olarak gösterdi. Asya “ sarı şurup” adını verdikleri iksiri sakinleştirici olarak kullandı. Ortaçağda kehribar boncuklar kullanıldı. Sarı yağ, sarı balsam, sarı özü simyacı tariflerinin kayıtları mevcuttur. Dünya savaşı zamanında Litvanya ve Rusya’da dadılar bebeklerde kullandı. İkinci Dünya Savaşında Almanya’da diş çıkaran bebeklerde kullanıldı. Bilim adamlarının da ilgisini çeken araştırmalara konu olmuş bir taştır.
Kehribar Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Kehribar, İsviçre Taşı, Amber, Reçine Taşı
Sertliği : 2,5
Özgül Ağırlığı : 1,05 - 1,15
Kimyasal Grubu : Organik Metaryal (Çam Reçinesi Fosili)
Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam, opak
Parlaklığı : Reçine
Kimyasal Formülü : Genel olarak; C,H,O.
Uyumlu Olduğu Element : Hava
Uyumlu Olduğu Çakra : Tüm şakralar
Uyumlu Olduğu Burçlar : İkizler, Boğa, Aslan, Terazi, Kova.
Rengi : Portakalımsı sarı, kırmızımsı
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Baltık Denizi, Burma, Lübnan, Sicilya, Meksika, Romanya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Atlantik
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA