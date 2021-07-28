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|Stok Kodu:
|SE008
|Şişe Ebatları:
|9 cm / 5 cm
|Esans:
|Birinci Sınıf Esans
|İçerik:
|Alkolsüz Esans
|Ağırlık:
|10 ml. (+/-1,5) Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Beyaz Misk
Kompozisyon taze narenciye ve yeşil notlar ile açılır, bu notaları menekşe ve vadi zambağı izler. Karanfil biberiyenin uyumu orta notlarda dikkate değerdir. Zarif bir geçişle son notalar kediotu, sandal ağacı ve misktir.
|NOT:
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Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.