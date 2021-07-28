Şifalı Taşlar Uzmanı - Yazar HAVVANUR İNCEKARA tarafından şifalı taşların insanlar üzerindeki etkilerini esas alarak kişiye özel analiz yapılıyor...

EŞ TAŞ NEDİR? NE İŞE YARAR?



Bugüne kadar peygamberler tarafından insanlara bir çok ilim bildirilmiştir Henüz gün ışığına çıkmış ve çıkmamış bilmediğimiz bir çok ilmin mevcudiyeti konusunda da kaniyim. Sizlere anlatmak istediğim bu konuya bugün "astroloji", geçmişte ise " burç ilimi" olarak adlandırılmış konu ile giriş yapmayı uygun buluyorum.

Burç bilimi kehanette bulunmayı değil esasında önlem ve tedbir almayı esas edinilmesi gereken yeterince anlaşılmamış bir konudur zira insanlara bu ilmin bildirilişi Allah (c.c) el- Adl olmasının en büyük kanıtlarından bir tanesidir.



Burçlar ilk olarak eski çağlarda Babiller tarafından tespit edilmiş ve 12 burç olarak kullanılmıştır. Burç ilmi İdris (a.s) (bazı yerlerde Hermes olarakta adlandırılmıştır.) mucizesi olarak belirtilmiş ve kaynak olarak gösterilmiştir. 12 takım yıldıza isimler verilerek kullanılmıştır.



Fakat bir süre sonra insanlar bu ilmin sadece tedbir amaçlı bir ihsan olduğunu unutmuş bunun üzerine bu yargıyı değiştirmek üzere İbrahim ( a.s) görevlendirilmiştir. Zira insanlar burçları tanrılaştırarak asıl ilimden uzaklaşmış Allah (c.c.) varlığı ve birliği hususunda yeni fikirler ve sistemler üretmişlerdir.



Burçların (gezegenler) her birinin üzerinde bir tanrı olduğu kanaati oluşturmuşlardır. Bunun sebebi ise gezegenlerin yani burçların oluşturmuş bulundukları manyetik alanları nedeniyle insanın yaratılış anı itibari ile kişiler üzerinde etkileridir. Gerek dünyadaki fiziksel ve metafiziksel etkiler gerekse gezegenlerin oluşturmuş olduğu bu manyetik enerji yaratılan her canlının varlığında fiziksel ve metafiziksel etki oluşturuyordu.



Dolayısı ile bildirilen bu ilim Allah ( c.c) yaratmasındaki muhteşemliği hem de adaleti görmelerini sağlayacaktı.



İnsanların doğumundan itibaren insanların ruhu üzerinde de fazlasıyla etki eden bu manyetik alanlar kişilerin karakter oluşumunda ve sonraki dönemlerde gezegenlerin hareketi ile oluşturacağı manyetik alanlara da farklı tepkiler verecektir. Farkındalığı açık ve kemale ermiş bir kişinin " Hayatını yıldızlar değil, dua ve niyet etkiler" Eğer kişi bu idrakte değil ise mars gezegeninin haritanızda oluşturacağı olumsuz bir manyetik alan sizi sinirli, agresif hatta " ne yaptığımı bilmiyordum" diyeceğiniz bir olayla karşı karşıya da getirebilir.



İşte bu durum sizin enerjisel seviyenizin yetişkin olmayışı ve fevri kararlar da alabilecek bilinçte bulunuşunuzun doğal sonucudur. Bu nokta da sizi manyetik enerji sisteminde eksikliğinizi tespit edecek, sizi yaradılış özelliklerinizi bilerek destekleyecek olan eş taşınızı temin etmeniz bir çok konuda sorunlarnızı ortadan kaldıracaktır.



Zira kainat birbiri ile iç içe geçmiş halkalar gibidir. Ve her şey zahirde görülmese dahi muhakkak iletişim içerisindedir.



Örneğin, genetik yoluyla sizde bulunma ihtimali olan hastalıkların önlemi alınabilir. Sosyal hayatınızda sorun yaratan davranış veya düşünce yapınızın değişmesi ile hayatınızda denge kurulabilir. Yeryüzünde enerjisel dengenizin kurulmasına ve dışarıdaki enerjilerden ( unutmayalım ki nazarda insan kaynaklı manyetik enerjidir. ) etkilenmenizi azaltarak veya tamamen ortadan kaldırarak sizin yol arkadaşınız haline gelecektir.



Çünkü sizler yaratılırken sizin bu ihtiyacınızı karşılayacak bir taşta yaratıldı ve bu taşların ilmi ile mümkündür.





Enerjisi doğru şekilde kanalize edilmiş bir taş sizin faydanıza enerji sirkülasyonu yapacaktır.



Allah (c.c.) bu kainatta herşeyi bir sebep üzere var etti ve tevafuklar üzere sistem devam etmektedir. Isaac Newton " Tanrı kesinlikle kainatı fizik kanunlarına göre yönetiyor" demişti. Bizlerde iç içe bulunan bütün bir kainat ve alemler içerisinde bize sunulan faydalardan Allah rızasını gözetmek ve vereni bilerek faydalanmak üzere Rabbimize hamd ve şükürle bu ilimleri kullanacağız.



Şifalı Taşlar Danışmanı - Yazar HAVVANUR İNCEKARA