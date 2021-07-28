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|Stok Kodu:
|OSM1051
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|8*8 mm Fasetli
|Kullanılan TAŞ:
|Yakut ve Safir
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
SAFİR
Ortaçağda krallar tarafından korunma amacı ile kullanılmakla birlikte yargılama yapacakları mahkemelerde adil olmak içinde kullanılmıştır. Bu taşın uzlaşma sağlayacağına ve kan dökülmesine engel olacağına inanılırdı. Zehirli bir yılan ile bu taşın bir kaba koyulduklarında yılanın öldüğünü söylerler. Safir, yakut, zümrüt gibi kralların taçlarında kullanılarak efsaneleşmiştir. Simyacılar tarafından kullanılan safir büyücüler tarafından da rağbet görmüştür. Vebaya karşı da kullanılmıştır.
Safir Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Safir, Gökyakut, Kader Taşı,
Sertliği : 9
Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1
Kimyasal Grubu : Oksitler
Bağlı Olduğu Grup : Korund
Diğer Grup Üyeleri : Yakut
Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam
Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı
Uyumlu Olduğu Element : Ateş, Hava
Uyumlu Olduğu Şakra : Kök, Gortlak, Alın
Rengi : Asıl olarak gece mavisidir, ancak kırmızı haricinde tüm renklerde de olabilir.
Sembolü Olduğu Hususlar : Sadakat, Aşk, Özlem
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Tayland, Sri Lanka, Afganistan, Avustralya, Brezilya, Pakistan ve Rodezya
Sarı safir:
YAKUT
Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.
Yakut Genel Özellikleri
Sertliği : 9
Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1
Kimyasal Grubu : Oksitler
Bağlı Olduğu Grup : Korund
Diğer Grup Üyeleri : Safir
Yapısal Görünümü : Saydam
Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı
Uyumlu Olduğu Element : Ateş
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak
Rengi : Kan Kırmızısı
Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA