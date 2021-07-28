SAFİR

Ortaçağda krallar tarafından korunma amacı ile kullanılmakla birlikte yargılama yapacakları mahkemelerde adil olmak içinde kullanılmıştır. Bu taşın uzlaşma sağlayacağına ve kan dökülmesine engel olacağına inanılırdı. Zehirli bir yılan ile bu taşın bir kaba koyulduklarında yılanın öldüğünü söylerler. Safir, yakut, zümrüt gibi kralların taçlarında kullanılarak efsaneleşmiştir. Simyacılar tarafından kullanılan safir büyücüler tarafından da rağbet görmüştür. Vebaya karşı da kullanılmıştır.

Safir Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Safir, Gökyakut, Kader Taşı,

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Yakut

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş, Hava

Uyumlu Olduğu Şakra : Kök, Gortlak, Alın

Rengi : Asıl olarak gece mavisidir, ancak kırmızı haricinde tüm renklerde de olabilir.

Sembolü Olduğu Hususlar : Sadakat, Aşk, Özlem

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Hindistan, Tayland, Sri Lanka, Afganistan, Avustralya, Brezilya, Pakistan ve Rodezya

Maddi hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstererek çalışmanızı sağlar.

Maddi hayallerinizi ve arzularınızı gerçekleştirmek için gerekli çabayı göstererek çalışmanızı sağlar. Başarı karşısında bu başarıya karşı duyulacak kibir duygusunu dengeler

Başarı karşısında bu başarıya karşı duyulacak kibir duygusunu dengeler Ortaklar arasında sadakat sağlar.

Ortaklar arasında sadakat sağlar. Sinir sistemi ve tiroid bezlerinin işlevini düzenler. İştahı azaltır.

Sarı safir:

Çocukluk travmalarının tedavisinde kullanılır.

YAKUT

Kur’an-ı Kerimde adı geçen taşlardan biridir. Çiftçiler bahçelerini korumak istediklerinde yakut taşını köşelere yerleştirerek rüzgar ve yağmurdan zarar görmesini engellediklerine inanırlardı. Kutsal kitapta adı geçer.

Yakut Genel Özellikleri

Sertliği : 9

Özgül Ağırlığı : 4 - 4,1

Kimyasal Grubu : Oksitler

Bağlı Olduğu Grup : Korund

Diğer Grup Üyeleri : Safir

Yapısal Görünümü : Saydam

Parlaklığı : Elmas gibi sert, camsı

Uyumlu Olduğu Element : Ateş

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök ve kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, Boğa, Yengeç, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak

Rengi : Kan Kırmızısı

Sembolü Olduğu Hususlar : Tutku, İktidar, Hakimiyet, Başarı, Bağlılık, Dürüstlük, İhanetsiz Dostluk

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Burma, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Vietnam, Tayland, Hindistan, Avusturalya, Rusya.

Doğru kararlar almayı sağlar.

Doğru kararlar almayı sağlar. Vücudu toksinlerden temizler.

Vücudu toksinlerden temizler. Açlık hissini engeller.

Açlık hissini engeller. Böbrek üstü bezini uyarır.

Böbrek üstü bezini uyarır. İç enfeksiyonlar ile mücadele eder.

İç enfeksiyonlar ile mücadele eder. Kan dolaşımını düzenler.

Kan dolaşımını düzenler. Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar.

Cesaret verir; özverili çalışmayı sağlar. Liderlik vasıflarını güçlendirir.

Liderlik vasıflarını güçlendirir. Hayata pozitif enerji yayar.

Hayata pozitif enerji yayar. Kızgınlıkları azaltır.

Kızgınlıkları azaltır. Vücut sıcaklığını artırır.

Vücut sıcaklığını artırır. Ruhsal gelişimi destekler.

Ruhsal gelişimi destekler. Neşe ve mutluluk duygusunu artırır.

Neşe ve mutluluk duygusunu artırır. Kemikleri güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir. Kişinin duygularını pozitife çevirir.

Kişinin duygularını pozitife çevirir. Düşük tansiyonu düzenler.

Düşük tansiyonu düzenler. Büyüye karşı koruma sağlar.

Büyüye karşı koruma sağlar. Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar.

Eşler arasında uyum ve bağlılık sağlar. Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar.

Kendinize zarar verecek düşüncelerden kurtulmanızı sağlar. Menopoza karşı etkilidir.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA