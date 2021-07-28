GARNET (GRANET), KIRMIZI LÂL TAŞI

Lâl taşı binlerce yıldır bilinmektedir. İnsanların üzerlerine takarak ölüm ve yaralanmalara karşı tılsım olarak kullanılmıştır. Savaşçılar taşı olarak uzunca bir süre anılmıştır. Kan akışını durdurarak yaralanmaları iyileştirdiği söylenir. Hediye olarak verildiğinde ise sadakat ve sevgi verdiğine inanıldı. Ayrıca bu taşı çalan bir hırsızın taşı hak sahibine iade edene kadar kötü şans getirdiği de dile getirilmektedir. Nuh (a.s) gemisinde granet bir fener kullanıldı. Garnetin geceyi aydınlattığı ve kötü her türlü olaydan koruyacağına inanılırdı. Granatlar Eski Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait takılar bulunmuştur. Cesur kâşifler ve gezginler korunmak için granet kullanırdı.

Lâl Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Granat Taşı, Lal Taşı, Nar Taşı

Sertliği : 6,5-7,5

Özgül Ağırlığı : 3,5-4,3

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarı saydam, opak

Parlaklığı : Camsı, Reçinemsi

Kimyasal Formülü : X, Y, S,O ( X=Ca, Fe, Mn, Mg, ) ( Y=AI, Cr, Fe, Zr, Ti,)

Alt Türleri : Almandin, Pirop, Grossular Spessartin İsometrik

Uyumlu Olduğu Element : Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Güneş Sinir Ağı, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, aslan, akrep, kova, oğlak

Rengi : Asıl olarak koyu kırmızı, morumsu eflatun

Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi, şefkat

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Madagaskar, Alaska, Avustralya, Hindistan, USA, Sri Lanka, Afrika, Çekoslavakya, Zaire ve Karolina.

Olumlu düşünceleri artırır.

Olumlu düşünceleri artırır. Kendine güveni artırarak seçtikleri meslekte başarılı olmayı sağlar.

Kendine güveni artırarak seçtikleri meslekte başarılı olmayı sağlar. Yastık altına koyulduğunda depresyonu, kötü rüyalar görülmesini engeller.

Yastık altına koyulduğunda depresyonu, kötü rüyalar görülmesini engeller. Eşlerin arasının düzemesini sağlar.

Eşlerin arasının düzemesini sağlar. Dostluklara süreklilik getirir.

Dostluklara süreklilik getirir. Troid ve dalak üzerinde etkilidir.

Troid ve dalak üzerinde etkilidir. Maddi durumlar üzerinde olumlu etkileri görülür.

Alt Türleri

Almadin

Sevgi ve şefkat duygularını artırır.

Sevgi ve şefkat duygularını artırır. Güçlü ve dayanıklı olmayı sağlar.

Andraditçe

Vücuttaki manyetik alanlar üzerinde etkilidir.

Vücuttaki manyetik alanlar üzerinde etkilidir. İlişkilerin güçlenmesini sağlar.

Demontoid

Canlılık verir.

Canlılık verir. Yanlızlık ve güvensizlik duygularını önler.

Grena

Zayıf bireyler ve çocuklar için idealdir.

Zayıf bireyler ve çocuklar için idealdir. Zihinsel, duygusal ve ruhsal kaosu ortadan kaldırır.

Melanit

Öfke, kıskançlık ve güvensizliğin giderilmesinde kullanılır.

Grossular

Rahatlamayı sağlar.

Rahatlamayı sağlar. İş birliği yapmayı kolaylaştırır.

Kırmızı ve Pembe Rhodolite

Tefekkür sezgi ve ilhamın artmasını sağlar.

Tefekkür sezgi ve ilhamın artmasını sağlar. Metobolizmayı uyarır.

Tsavorite

Bağışıklık sistemi, hipofiz ve troid uyarır.

Bağışıklık sistemi, hipofiz ve troid uyarır. Ağrı kesici olarak kullanılabilir.

Ağrı kesici olarak kullanılabilir. Göz problemlerini tedavi eder.

Hessonite

Gereksiz suçluluk duygularını ortadan kaldırır.

Gereksiz suçluluk duygularını ortadan kaldırır. Hormonları düzenler.

Hormonları düzenler. Vücut sağlığının bozulmasını engeller.

Pirop

Yaşamın güzelliklerini görmeyi sağlar.

Yaşamın güzelliklerini görmeyi sağlar. Mutluluk hissini dengeler.

Spessartir

Başkalarına yardım etme arzusu uyandırır.

Başkalarına yardım etme arzusu uyandırır. Kalbi güçlendirir.

Kalbi güçlendirir. Mükemmel, mutluluk ve memnuniyeti artırır.

Uvarovit