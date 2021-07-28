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Granat (Lal Taşı) Efe Tesbih Bilek Boy 12 mm

Ürün Kodu : OSM1025
Öne Çıkan Bilgiler
Granat (Lal Taşı) Efe Tesbih Bilek Boy 12 mm. Siz değerli Osmanlı Pazar Müşterilerine ÖZEL ister kredi kartı ister kapıda ödeme!
Hediyesi :
4.640,00 TL
Havale Fiyatı : 4.408,00 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1025
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:mm
Kullanılan TAŞ:Garnet
Ağırlık:Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

GARNET  (GRANET), KIRMIZI LÂL TAŞI

Lâl taşı binlerce yıldır bilinmektedir. İnsanların üzerlerine takarak ölüm ve yaralanmalara karşı tılsım olarak kullanılmıştır. Savaşçılar taşı olarak uzunca bir süre anılmıştır. Kan akışını durdurarak yaralanmaları iyileştirdiği söylenir. Hediye olarak verildiğinde  ise sadakat ve sevgi verdiğine inanıldı. Ayrıca bu taşı çalan bir hırsızın taşı hak sahibine iade edene kadar kötü şans getirdiği de dile getirilmektedir. Nuh (a.s) gemisinde granet bir fener kullanıldı. Garnetin geceyi aydınlattığı ve kötü her türlü olaydan koruyacağına inanılırdı. Granatlar Eski Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait takılar bulunmuştur. Cesur kâşifler ve gezginler korunmak için granet kullanırdı.

Lâl Taşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Granat Taşı, Lal Taşı, Nar Taşı

Sertliği : 6,5-7,5

Özgül Ağırlığı : 3,5-4,3

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarı saydam, opak

Parlaklığı : Camsı, Reçinemsi

Kimyasal Formülü : X, Y, S,O ( X=Ca, Fe, Mn, Mg, ) ( Y=AI, Cr, Fe, Zr, Ti,)

Alt Türleri : Almandin, Pirop, Grossular Spessartin İsometrik

Uyumlu Olduğu Element : Toprak

Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Güneş Sinir Ağı, Kalp

Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, aslan, akrep, kova, oğlak

Rengi : Asıl olarak koyu kırmızı, morumsu eflatun

Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi, şefkat

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Madagaskar, Alaska, Avustralya, Hindistan, USA, Sri Lanka, Afrika, Çekoslavakya, Zaire ve Karolina.

 

  •          Olumlu düşünceleri artırır.
  •          Kendine güveni artırarak seçtikleri meslekte başarılı olmayı sağlar.
  •          Yastık altına koyulduğunda depresyonu, kötü rüyalar görülmesini engeller.
  •          Eşlerin arasının düzemesini sağlar.
  •          Dostluklara süreklilik getirir.
  •          Troid ve dalak üzerinde etkilidir.
  •          Maddi durumlar üzerinde olumlu etkileri görülür.

Alt Türleri

Almadin

  •          Sevgi ve şefkat duygularını artırır.
  •          Güçlü ve dayanıklı  olmayı sağlar.

Andraditçe

  •          Vücuttaki manyetik alanlar üzerinde etkilidir.
  •          İlişkilerin güçlenmesini sağlar.

Demontoid

  •          Canlılık verir.
  •          Yanlızlık ve güvensizlik duygularını önler.

Grena

  •          Zayıf bireyler ve çocuklar için idealdir.
  •          Zihinsel, duygusal ve ruhsal kaosu ortadan kaldırır.

Melanit

  •          Öfke, kıskançlık ve güvensizliğin giderilmesinde kullanılır.

Grossular

  •          Rahatlamayı sağlar.
  •          İş birliği yapmayı kolaylaştırır.

Kırmızı ve Pembe Rhodolite

  •          Tefekkür sezgi ve ilhamın artmasını sağlar.
  •          Metobolizmayı uyarır.

Tsavorite

  •          Bağışıklık sistemi, hipofiz ve troid uyarır.
  •          Ağrı kesici olarak kullanılabilir.
  •          Göz problemlerini tedavi eder.

Hessonite

  •          Gereksiz suçluluk duygularını ortadan kaldırır.
  •          Hormonları düzenler.
  •          Vücut sağlığının bozulmasını engeller.

Pirop

  •          Yaşamın güzelliklerini görmeyi sağlar.
  •          Mutluluk hissini dengeler.

Spessartir

  •          Başkalarına yardım etme arzusu uyandırır.
  •          Kalbi güçlendirir.
  •          Mükemmel, mutluluk ve memnuniyeti artırır.

Uvarovit

  •          Sakinleştirici özelliği vardır.

Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı

Yazar: Havvanur İNCEKARA

Ürün Etiketleri
925 Ayar gümüş
şifalarına göre doğal taşlar
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