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|Stok Kodu:
|OSM1026
|Metaryel:
|925 Ayar Gümüş
|Boyut:
|mm
|Kullanılan TAŞ:
|Garnet, Ay Taşı
|Ağırlık:
|Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
GARNET (GRANET), KIRMIZI LÂL TAŞI
Lâl taşı binlerce yıldır bilinmektedir. İnsanların üzerlerine takarak ölüm ve yaralanmalara karşı tılsım olarak kullanılmıştır. Savaşçılar taşı olarak uzunca bir süre anılmıştır. Kan akışını durdurarak yaralanmaları iyileştirdiği söylenir. Hediye olarak verildiğinde ise sadakat ve sevgi verdiğine inanıldı. Ayrıca bu taşı çalan bir hırsızın taşı hak sahibine iade edene kadar kötü şans getirdiği de dile getirilmektedir. Nuh (a.s) gemisinde granet bir fener kullanıldı. Garnetin geceyi aydınlattığı ve kötü her türlü olaydan koruyacağına inanılırdı. Granatlar Eski Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait takılar bulunmuştur. Cesur kâşifler ve gezginler korunmak için granet kullanırdı.
Lâl Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Granat Taşı, Lal Taşı, Nar Taşı
Sertliği : 6,5-7,5
Özgül Ağırlığı : 3,5-4,3
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam, yarı saydam, opak
Parlaklığı : Camsı, Reçinemsi
Kimyasal Formülü : X, Y, S,O ( X=Ca, Fe, Mn, Mg, ) ( Y=AI, Cr, Fe, Zr, Ti,)
Alt Türleri : Almandin, Pirop, Grossular Spessartin İsometrik
Uyumlu Olduğu Element : Toprak
Uyumlu Olduğu Çakra : Kök, Güneş Sinir Ağı, Kalp
Uyumlu Olduğu Burçlar : Koç, aslan, akrep, kova, oğlak
Rengi : Asıl olarak koyu kırmızı, morumsu eflatun
Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi, şefkat
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Kanada, Madagaskar, Alaska, Avustralya, Hindistan, USA, Sri Lanka, Afrika, Çekoslavakya, Zaire ve Karolina.
Alt Türleri
Almadin
Andraditçe
Demontoid
Grena
Melanit
Grossular
Kırmızı ve Pembe Rhodolite
Tsavorite
Hessonite
Pirop
Spessartir
Uvarovit
AYTAŞI
Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.
Aytaşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,
Sertliği : 6 - 6,5
Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.
Parlaklığı : Camsı, incimsi.
Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)
Uyumlu Olduğu Element : Su
Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.
Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.
Kaynak: Yerdeki ve Havadaki Taşlar Kitabı
Yazar: Havvanur İNCEKARA