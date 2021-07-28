Dolunay zamanı sevgililer birbirine verdiklerinde tutkulu olacaklarına inanılan bir efsaneye sahiptir. Epifiz bezinin işleyişinin teşviki ve hormon dengesini sağlamak için şifacılar tarafından kullanılmıştır.Kutsal kitapta adı geçen taşlardan bir tanesidir.

Aytaşı Genel Özellikleri

Diğer İsimleri : Aytaşı, Mondstein, Toprak Ana Taşı,

Sertliği : 6 - 6,5

Özgül Ağırlığı : 2,56 - 2,80

Kimyasal Grubu : Silikat

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam.

Parlaklığı : Camsı, incimsi.

Kimyasal Formülü : K, Al, Si (O)

Uyumlu Olduğu Element : Su

Uyumlu Olduğu Çakra : Üçüncü göz, dalak.Uyumlu Olduğu Burç : Yengeç, Balık, İkizler.Rengi : Yavruağzı, sütbeyaz, mavimsi, beyaz, yeşil, sarı, pembe.

Sembolü Olduğu Hususlar : Aşk, umut, rüya, güneş ışını.

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Brezilya, Madagaskar, Sri Lanka, Burma, Tanzanya ve Meksika.