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Bir gülün kokusunda binbir çare gizli

Hıristiyanlıkta Hz. İsa'yı, İslam'da ise Hz. Muhammed'i temsil etti. Sadece sevginin en önemli simgesi olması değil. Tarihten gelen bir önem bu.

Gülün peygamber efendimizi nasıl temsil ettiğini izahını şöyle yapabiliriz.

Bildiğimiz gibi gül sevgiyi sembolize eder ve aynı zamanda sevgiyi ifade etmek için kullanılır. İnsanlar içinde Allah’ın en çok sevdiği insan elbette Hz. Muhammed (SAV) dir. Bu anlamda gülün Hz. Peygamber efendimizi temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Yine Peygamber Efendimizin terinin ve teninin güzel koktuğuna dair rivayetlerin zaman içinde ortaya çıkardığı bir durum olması kuvvetle muhtemeldir. Bu konu ile alakalı birkaç hadisi şerifi nakledelim;



Enes İbn Malik buyurdu ki; "Rasulullah'm ( s.a.v.) yanında on yıl kaldım. Bütün kokuları kokladım. Onun kokusundan daha güzel birkoku koklamadım."



Ebû Nuaymden gelen bir rivayette Hz.Aişe validemiz şöyle buyurmuşdur:

"Resûlüllah Efendimiz; insanların en güzel yüzlüsü, en nurlu tenlisi idi. O'nu vasfedip anlatanlardan hiç biri, O'nun mübarek yüzünü ayın ondördüne benzeterek, anlatmaktan kendini alamamıştır. O'nun mübarek teri, alnında inci tâneleri gibi tomurcuklanır, misk-i ezfer'den daha güzel kokardı."





İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselamın bu güzel kokusu, O’nun çiçeklerin içinde kokusu ve güzelliği ile meşhur olmuş gül ile temsil edilmesine sebep olmuş olabilir.

Gül Kokusu Esansı, Isparta'nın en güzel güllerinin kokusu ile yapılmıştır.