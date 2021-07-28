Stok Kodu: OLT1556 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Kullanılan TAŞ: Rus Oltusu

Ağırlık: 18,79 Gr (+/-1,5) Tane Kesim Şekli: Küre / Yuvarlak Kesim Tane Kalınlığı: 8 mm Boyu - 8 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu: 28,6 cm Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde. Lütfen Sipariş verirken Sipariş Notlaru üzerine Yazılıcak İsmi Belirtin.

Özellikler:

OLTU TAŞININ NEDİR?



Oltu taşı Manyetit adı verilen bir tür madendir.Yarı değerli taş gruplarında yer alır. Oltu taşının diğer bir adıda Kara kehribardır. Oltu taşı siyah, koyu kahve, sarı, nadiren olarak da gri-yeşilimsi olabilir. Bir çok takı çeşitlerinde, tesbih ve aksesuarlarda kullanılır.



OLTU TAŞININ FAYDALARI



Oltu (Kara kehribar) Pozitif düşünmeyi sağlayan ve depresyon, sıkıntı, anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Halk dilinde 'Şans Taşı' olarak bilinmektedir. Gerginlik giderici, sabır verici olarak da bilinmektedir. Oltu tesbihin bu kadar talebi ise çok eskilere dayanıyor. Osman arşivlerine baktığımızda bir çok mevki sahibi insanların oltu tesbih kullandığını görmekteyiz. Oltu taşının uğurlu olduğu söylenmektedir. Nazara karşı etkili olduğu düşünüldüğünden Nazarlık niyetine kullanılmıştır.