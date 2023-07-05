Stok Kodu: OSM1728 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 7*11 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 21 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler:







Gümüş Tesbih

Gümüş tesbih modelleri, tesbih modellerinin çeşitleri doğrultusunda yapılır. Ağaç tesbih modelleri, doğal taş tesbih modelleri, kehribar tesbih modelleri, hayvansal tesbih modelleri gibi modellerin, gümüş işlemeli tesbih modelleri de yapılır. Ayrıca, gümüş püsküllü tesbih modelleri, kazaz püsküllü gibi detayları da bulunur. Gümüş tesbihler, tesbih malzemesi olarak kullanılan ürünün gümüş işlemeli detayı ile yapılmaktadır. Ya da gümüş püskül gibi aksesuarlar eklenebilir. Tesbih modelleri kendi içinde, gümüş işlemeli, altın işlemeli gibi özelliklere sahiptir. Gümüş tesbihler ise bu modeller kapsamında, farklı aksesuarlar ile yapılabilir. Özel el yapımı tesbihler ya da hazır gümüş tesbih modellerinden birini alabilirsiniz. Gümüş tesbih modelleri, koleksiyonlar içinde ideal bir parça olacaktır. Koleksiyonunuz için ya da hediye olarak temin edebilirsiniz.

Gümüş tesbih modellerinin renkleri, tesbih işlemesinde kullanılan malzemeye göre farklılık gösterebilir. Kırmızı, mavi, siyah, kahverengi gibi renklere sahip tesbih ürününün üzerine gümüş işlemesi yapılmaktadır. Böylelikle her biri parlak bir görünüme sahip olur. Gümüş tesbihler; ağaç işlemeli gümüş tesbihler, doğal taş işlemeli gümüş tesbih modelleri, hayvansal ürünlerin de gümüş işlemeli modelleri mevcuttur. Zevkinize göre, size uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. El yapımı özel işçiliği dahilinde, değeri daha da artan gümüş tesbihler koleksiyonlarınıza yakışan modellere sahiptir.



Gümüş Tesbih Modelleri

Gümüş tesbih modelleri, işleme detayları ve aksesuarlar dahilinde farklı çeşitlere sahiptir. Genel olarak tesbih modellerinin, gümüş işlemeli detayları bulunur. Kazaz püsküllü, özel yazı işlemeli, küre kesim gibi değişken özelliklere sahip modelleri vardır. Gümüş tesbihlerin her biri, kendine özgü işlemelere ve aksesuarlara sahiptir. Gümüş tesbihlerin; küre kesim, zaza tespih, arpa kesim, el örmesi gibi detayları bulunur. Gümüş tesbih çeşitleri, arpa kesim 925 Ayar gümüş tesbih, özel yazı işlemeli gümüş tesbih modelleri, Trabzon kazaz el örmesi zaza tesbih modelleri gibi seçeneklere sahiptir. Zevkinize göre, sitemiz üzerinden detaylı bir şekilde ürünlerimizi inceleyebilir ve size uygun olan modeli tercih edebilirsiniz.

Gümüş tesbih modelleri genel olarak şöyledir:



Tesbih Çeşitleri

Birbirinden şık tesbih çeşitleri ve modellerimiz ile daima hizmetinizdeyiz. Tesbih modellerinin her biri farklı özelliklere ve detaylara sahiptir. Kişiye özel el yapımı tesbih modelleri ve özel yapım tesbih çeşitleri bulunur. Kaliteli güzel tesbih modellerine, uygun koşullar ile sahip olabilirsiniz. Tesbih modelleri, özellikleri kapsamında, pahalı ve uygun fiyat koşullarına sahip çeşitlere sahiptir.

Geleneksel kültürü yansıtan tesbihler, günümüzde de anlam ve önemini devam ettirmektedir. Ayrıca günümüzde tesbihler geleneksel izleri taşıyan modernliğe sahiptir. Her zevke hitap eden, şık ve farklı özelliklere sahip tesbihlerimiz olduğu için zevkinize göre bir seçim yapabilirsiniz. Tesbih modellerimiz; ağaç tesbihler, doğal taş tesbihler, kehribar, hayvansal figürlü gibi özelliklere sahiptir. İsteğinize göre, size özel el yapımı seçeneklerimiz olduğu gibi, hazır tesbih modellerimiz de bulunur. Ayrıca özel tesbih kutuları ile daha özenli bir şekilde saklayabilir, ya da hediye edebilirsiniz. Tesbih modellerine özgü, şık kutulardan; ahşap oymalı tesbih kutuları, deri ve kişiye özel isim yazılan kutu çeşitlerinden herhangi birini tercih edebilirsiniz.



Tesbih Modelleri

Her zevke hitap eden tesbih modelleri mevcuttur. Ayrıca isteğinize uygun şekilde, size özel tesbih modeli de yapılmaktadır. En güzel tesbih modelleri ile daima hizmetinizdeyiz. İnternet sitemiz üzerinden sipariş verebilir ve uygun ödeme seçeneklerimizden yararlanabilirsiniz. Dilerseniz bizlerle iletişime geçebilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Genel olarak tesbih modellerimiz; ağaç tesbihler, kehribar tesbih modelleri, doğal taş tesbihler, gümüş tesbihler, altın tespihler gibi farklı seçeneklere sahiptir. Aynı zamanda, püskül detaylı, kesme tesbih, küre kesim, arpa kesim, kazaz püsküllü gibi ayrıntılara sahip modelleri de bulunur.



Gümüş Tesbih Çeşitleri

Gümüş tesbih çeşitleri, tesbih modelleri kapsamında farklı özelliklere ve detaylara sahiptir. Tesbih modelleri, gümüş işlemeli özelliklerinin yanı sıra; zaza el örmesi, kazaz örme, küre kesim, arpa kesim gibi farklı detay ve özelliklere sahiptir. Tesbih yapımında kullanılan malzemeler kapsamında, gümüş tesbihlerin renklerinde de farklılık gözlemlenir. Renkli gümüş işlemeli modellere sahiptir. Gümüş tesbihler ve genel tesbih modelleri aynı özelliklere sahiptir. Gümüş işlemeli tesbihler, diğer tespihlere nazaran, parlak beyaz-metal renge sahiptir. Usta el işçiliği ile yapılan tesbih modelleri ayrıca önem ve değer kazanır. Gümüş tesbihler, genel olarak tesbih modelleri ile aynı özellikleri kapsar. Küçük detaylar ve belirli özellikler dışında genellikle aynıdır. Tesbih çeşitleri ve modelleri, parlak işlemeli görselliği ile beyaz ve parlak bir görünüme sahiptir.

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