Blog Arama

Mührü Süleyman Hakkında Bilinmeyenler

Mührü Süleyman

Mührü Süleyman Hakkında Bilinmeyenler ile Hz. Süleyman’ın mührünün gerçekte ne işe yaradığını ve hikayesini öğrenebilirsiniz. İslam coğrafyası için oldukça önemli bir yere sahip olan Hz. Süleyman ile birlikte anılan mührün de sırlarla dolu bir hikayesi var. Sadece İslam dünyası için değil özellikle Yahudiler için de Hz. Süleyman’ın oldukça önemli bir yeri vardır. Hz. Süleyman Yahudiler tarafından İslam dünyasından farklı olarak doğa üstü güçleri olan bir kral olarak tanınmaktadır. Bunun için de Hz. Süleyman’ın bir kral olarak pek çok doğa üstü güçlere sahip olduğu bilindiğini ve gizli ilimlerin alimi olarak tanındığını söylemek mümkündür. ” Yüzük kimdeyse Süleyman Odur "