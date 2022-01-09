Blog Arama

Mührü Süleyman Hakkında Bilinmeyenler ile Hz. Süleyman’ın mührünün gerçekte ne işe yaradığını ve hikayesini öğrenebilirsiniz. İslam coğrafyası için oldukça önemli bir yere sahip olan Hz. Süleyman ile birlikte anılan mührün de sırlarla dolu bir hikayesi var. Sadece İslam dünyası için değil özellikle Yahudiler için de Hz. Süleyman’ın oldukça önemli bir yeri vardır. Hz. Süleyman Yahudiler tarafından İslam dünyasından farklı olarak doğa üstü güçleri olan bir kral olarak tanınmaktadır. Bunun için de Hz. Süleyman’ın bir kral olarak pek çok doğa üstü güçlere sahip olduğu bilindiğini ve gizli ilimlerin alimi olarak tanındığını söylemek mümkündür. ” Yüzük kimdeyse Süleyman Odur "
KİŞİYE ÖZEL MÜHRÜ SÜLEYMAN NASIL YAPILIR ? Mührü Süleyman 'ın kişiye özel olarak usulüne göre yazıldığında faydasının sağlandığı bilinen bir gerçektir. Osmanlı Pazar olarak ilk defa yıllar önce ilk defa piyasaya sürülen bu tılsımlı ürün hattatımız tarafından Mührü Süleyman'ı kullanacak kişiye niyet edilerek abdestli bir şekilde el yazması ile yazılır.
Mührü Süleyman Nedir Peşi sıra yüzbinlerce insanın öldüğü , uğruna savaşlar yapılan, filmlere konu olup gişe rekorları kıran, (Yüzüklerin EfendisiSerisi )bereketinden dünyayı satın alan, Rüzgarlara hükmedip, cinleri uğrunda köle eden, tarifi dahi yapılamayan herkesin peşinden koştuğu o büyük SIR ! Yüzük kimdeyse Süleyman Odur