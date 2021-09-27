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Kişiye Özel Doğal Ametist Taşı 925 Ayar Gümüş Kolye

Ürün Kodu : OSM1311
Öne Çıkan Bilgiler
Ametist'in Tasarımlarıyla Stilini Tamamla. Ametist Kolye modelleri ile aradığın yeni sezon tasarımlar Osmanlıpazar'da... Kişiye özel ametist kolyeler isim, harf, motif, simge istekleriniz doğrultusunda elde kazınarak yazılır.
Hediyesi :
2.723,00 TL
2.723,00 TL
Havale Fiyatı : 2.586,85 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OSM1311
Metaryel:925 Ayar Gümüş
Boyut:20 mm
Kullanılan TAŞ:Ametist Taşı
Ağırlık:9 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:İstediğiniz İsimleri Kişiye Özel Yazdırabilirsiniz.
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Ametist Taşı

Ametist Taşı, pozitif enerji ve huzur taşı olarak bilinen faydalı bir doğal taştır. Kendisine özgü tonlardaki mor rengi ile insana huzur verirken aynı zamanda ruha canlılık ve enerji katar. Mitoloji kaynaklarında “Sarhoş etmeyen” anlamı ile bilinen bu taş, hem erkeklerin hem de kadınların severek kullandığı birçok takı ve aksesuarın üretiminde de yaygın olarak tercih edilir.

Kadın ve erkek fark etmeksizin her sevdiğinize alabileceğiniz özel hediyelerin mimarı olan ametist taşı ile bileklik ve kolye başta olmak üzere küpe ve yüzük gibi birçok aksesuar üretilir. Bu kategorimiz içerisinden sizin için değerli olan kişilere anlamlı ve özel birçok hediye seçeneği bulabilirsiniz.

Güçlü Etkileri ile Ametist Taşı

İnsan sağlığına olan güçlü etkileri ile bilinen ametist taşı, lila ve mor rengi arasındaki doğal tonlara sahiptir. İnsan psikolojisi ve sağlığı üzerinden iyileştirici ve olumlu etkiye sahip olmakla birlikte kötü ve negatif enerjiyi atmanızı sağlar. Bu taştan üretilen takı ve aksesuarla, erkek ve kadınların kullanabildiği aksesuarlardır.

Kendisine özgü lila ve mor tonlarına sahip olması sayesinde her tasarımda eşsiz bir güzellik ortaya koyar. Özellikle yüzük tasarımlarında eşsiz bir estetik ortaya koymakla birlikte kategorimiz içerisinde bu ürünler sizlere gümüş ya da altın kaplama olarak sunulmaktadır. Eğer taşın faydalarından maksimum düzeyde faydalanmak istiyorsanız bileklik tasarımlarını tercih ederek sürekli temas hainde olabilirsiniz.

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