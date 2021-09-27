Stok Kodu: OSM1303 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 16*21 mm Kullanılan TAŞ: Ağırlık: 12 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.

Özel Tasarım Taşsız Gümüş Yüzükler

Hem sade hem de şık olmak isteyen erkekler için estetik değer taşıyan gümüş taşsız yüzükler, usta ellerden farklı ve özel tasarımlar ile çıkmış modellerdir. Taşsız yüzük denildiğinde kadınlar için tasarlanmış modeller akla gelse de aslında bu modeller pekala erkekler için de eşsiz bir değerde taşsız yüzük tasarımlarının yapılabileceğini gösteren modellerdir.