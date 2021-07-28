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Koç Boynuzu ( Kızarmış ) Oyma Hicaz Minare İşlemeli 33'lü Tesbih

Ürün Kodu : THF001
Öne Çıkan Bilgiler
Koç Boynuzu ( Kızarmış ) oyma hicaz minare işlemeli günlük kullanıma uygun 33'lü tesbih Bu Ürünü Sitemiz Üzerinden Kredi Kartina 9 Taksitle Sipariş verebilirsiniz.
Hediyesi :
43.276,00 TL
Havale Fiyatı : 41.112,20 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:THF001
Metaryel:Grup Sallama Sistemli
Kullanılan TAŞ:Koç Boynuzu ( Kızarmış )

Ağırlık:23,20 GR (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir
Tane Kesim Şekli:Beyzi Kesim
Tane Kalınlığı:12 mm (Uzunluk ) x 9 mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:41,5 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:10-15 İş Günü İçerisinde Usta işi Sipariş Üzerine Hazırlanır.

Özellikler:
Koç Boynuzu Özellikleri ?
Koç küçükbaş hayvanların erkeklerine verilen isimdir. Bu hayvanların kendilerine özgü boynuzları bulunmaktadır.Destanlara bilimsel buluşlara bile neden olan bu boynuzlar sert bir malzemedir.Koç boynuzu tesbihlerde bu malzemelerden üretilmektedir. Koç boynuzu bu tesbihler hayvansal kaynaklı tesbihler sınıfında yer almaktadır.
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