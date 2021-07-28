Koç Boynuzu Özellikleri ?

Koç küçükbaş hayvanların erkeklerine verilen isimdir. Bu hayvanların kendilerine özgü boynuzları bulunmaktadır.Destanlara bilimsel buluşlara bile neden olan bu boynuzlar sert bir malzemedir.Koç boynuzu tesbihlerde bu malzemelerden üretilmektedir. Koç boynuzu bu tesbihler hayvansal kaynaklı tesbihler sınıfında yer almaktadır.