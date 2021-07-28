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|Stok Kodu:
|SLM019
|Metaryel:
|Grup Sallama Sistemli Tesbih
|Kullanılan TAŞ:
|Bufalo Boynuzu
|Ağırlık:
|18,50 GR(+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|12 mm (Uzunluk ) x 9 mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|38,10 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|7 Gün - 10 Gün Arası
|Özellikler:
AMERİKA BUFALO BOYNUZU
Amerika bizonu, dünyanın da en büyük vahşi büyük baş hayvanlarından biridir. Geçmişte ova kızılderelilerin ana besin kaynağıydı. Amerikan bizonu, her iki alt türü de dikkate alındığında, ABD ve KANADA nın Büyük çayırlar bölgesinde, Kanada'nın iyice kuzeyindeki Büyük esir gölünden olan bir alanda izlenebilmiş devasa sürüler halinde yaşamıştır.