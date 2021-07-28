AMERİKA BUFALO BOYNUZU

Amerika bizonu, dünyanın da en büyük vahşi büyük baş hayvanlarından biridir. Geçmişte ova kızılderelilerin ana besin kaynağıydı. Amerikan bizonu, her iki alt türü de dikkate alındığında, ABD ve KANADA nın Büyük çayırlar bölgesinde, Kanada'nın iyice kuzeyindeki Büyük esir gölünden olan bir alanda izlenebilmiş devasa sürüler halinde yaşamıştır.