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|Stok Kodu:
|SE020
|Metaryel:
|Boyut:
|10ml
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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|NOT:
|Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
Güzel koku. Söz konusu güzel koku olduğunda ise akla öncelikli olarak lavanta geliyor.
Narin mor renginden topraksı çiçek kokusuna kadar lavantayla ilgili her şey zihninizde huzur veren bir his canlandırıyorsa yalnız değilsiniz, bilim de sizinle aynı fikirde. Aromaterapide kullanılan en popüler esansiyel yağlardan biri olan lavanta, güzel koku yaydığı kadar insan vücudu üzerinde de pek çok olumlu etkiye sahip.
Lavanta kokusunun 10 faydası
Spa ve yoga salonlarının vazgeçilmezi olan lavantalar sinir sisteminden cilt tedavisine kadar birçok faydaya sahip. Söz konusu lavanta kokusu faydaları olunca liste bir hayli kabarık oluyor. İşte lavantanın en önemli 10 faydası:
Lavanta esansı size bu mor lavantalı bahçelerde geziyormuş hissi verecek ve ruhunuzu canlandıracaktır.