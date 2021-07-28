Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Güzel koku. Söz konusu güzel koku olduğunda ise akla öncelikli olarak lavanta geliyor.

Narin mor renginden topraksı çiçek kokusuna kadar lavantayla ilgili her şey zihninizde huzur veren bir his canlandırıyorsa yalnız değilsiniz, bilim de sizinle aynı fikirde. Aromaterapide kullanılan en popüler esansiyel yağlardan biri olan lavanta, güzel koku yaydığı kadar insan vücudu üzerinde de pek çok olumlu etkiye sahip.

Lavanta kokusunun 10 faydası

Spa ve yoga salonlarının vazgeçilmezi olan lavantalar sinir sisteminden cilt tedavisine kadar birçok faydaya sahip. Söz konusu lavanta kokusu faydaları olunca liste bir hayli kabarık oluyor. İşte lavantanın en önemli 10 faydası:

Lavanta kokusunun en belirgin faydaları sinir sistemi üzerinde görülüyor. Sakinleştirici ve yatıştırıcı bir etki uyandırarak stres, kaygı, depresyon ve yorgunluk gibi rahatsızlıkların azaltılmasında yardımcı oluyor.

Lavantanın kokusu kadar yağıyla yapılan masajı da faydalı. Alnınıza, şakaklarınıza ve boynunuza yapacağınız lavanta yağı masajıyla baş ağrınızı yok edebilirsiniz.

Uyku probleminiz mi var? Geceleri odanızda yaratacağınız lavanta kokusuyla zihninizi ve vücudunuzu gevşetecek sağlıklı bir uyku uyuyabilirsiniz.

Lavanta yağı kadınlar için çileye dönüşebilen regl ağrılarından kurtulmak için de önemli çözümler sunuyor. Regl döneminde karın bölgenize lavanta yağı sürerek ani krampların etkisini en aza indirebilirsiniz.

Birçok cilt bakım formülünde de kullanılan lavantayı cildinize sürerek içeriğindeki antioksidanların cildinizi korumasını sağlayabilirsiniz.

Eğer egzamaya veya böcek ısırıklarının neden olduğu iltihaplı bir cilde sahipseniz ve bundan kurtulmak istiyorsanız lavantayı cildinize uygulayarak iltihap karşıtı özünden faydalanabilirsiniz.

Saymakla bitmeyen lavantanın faydalarından bir diğeri de kepek karşıtı olması. Lavanta ve zeytinyağı karışımıyla kafa derisine yapılacak masajlarla kepek ve diğer kafa derisi problemlerinden kurtulmak mümkün.

Sivilce ve aknelerle sonu gelmez bir mücadele içindeyseniz lavantanın anti bakteriyel özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Çatlamış dudakları yumuşatmak için çeşitli kremler kullanıyor olabilirsiniz; ancak daha doğal bir çözüm olan lavantayı denemenizde fayda var. Lavanta yağını hindistancevizi yağıyla karıştırarak çatlamış dudaklarınıza bitkisel bir çözüm sunabilirsiniz.

Damıtılmış su ile seyreltilmiş lavanta yağının hücre yenilenmesini teşvik ederek yaraları daha hızlı iyileştirdiğine dair yaygın bir inanış da mevcut.



Lavanta esansı size bu mor lavantalı bahçelerde geziyormuş hissi verecek ve ruhunuzu canlandıracaktır.