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Nilüfer Kokusu / Nilüfer Esansı

Ürün Kodu : SE026
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır . Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
1.987,00 TL
Havale Fiyatı : 1.887,65 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE026
Metaryel:
Boyut: 10 ml
Kullanılan TAŞ:
Ağırlık:
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

NOT: Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.

Hem şifa hem de rüya gibi bir bitki: Nilüfer

Burnunuz bu güzelliklerin ne olduğunu hemen anlayacaktır. Bu ailenin kokusu öyle bir kokudur ki, bir nefesle sizi bulunduğunuz yerden ışınlayarak muhteşem çiçekli bir yere gönderebilir. Çünkü doğanın sunduğu çiçekler, parfümcülerin en büyük hazinelerindendir. Onlar yüzlerce çiçeğin arasında istedikleri kokuları seçebilir, dilediklerini başkalarıyla kombine edebilir, hatta yeryüzünde hiçbir çiçekte bulunmayan bir koku elde edebilirler. Öyle ki, kokusuz bir çiçeğin nasıl kokabileceği hayali bile onlar için imkánsız değildir.

Nilüfer çiçeğinin eşsiz kokusuyla bu deneyimi yaşamak için hemen sipariş vrebilirsiniz.

Ürün Etiketleri
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