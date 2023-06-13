Stok Kodu: FYZ076 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 17*17 mm Kullanılan TAŞ: Safir Taşı Ağırlık: 22,4 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 30-40 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.



Nurullah Daştan Usta: Gümüş Tasarım Yüzüklerin Ustası



Erzurum şehrinde yaşayan Nurullah Daştan, gümüş tasarım yüzüklerin ustasıdır. Yılların verdiği tecrübe ve ustalıkla, özel tasarım yüzükler üretmektedir. Yüzüklerindeki detaylar ve işçiliğiyle, kendine has tarzı ve farklılığıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.



Nurullah Daştan, gümüş yüzük tasarımı konusunda başarılı olmak için çocukluğundan beri ilgiliydi. Kendini bu alanda geliştirmek için elinden geleni yaptı ve yıllarca bu alanda çalışarak, gümüş işçiliği konusunda büyük bir ustalık kazandı. Her geçen gün kendini daha da ilerleten Daştan usta, özel tasarım yüzükler üretmeye başladı. Her bir yüzüğü özel olarak tasarlaması, müşterilerinin beğenisini kazanmasında büyük bir rol oynamaktadır.



Daştan ustanın ürettiği yüzükler, özel tasarım ve işçilikleriyle birbirinden farklıdır. Her bir yüzük, tamamen el yapımıdır ve özel işlemelerle süslenmektedir. Yüzüklerinde kullanılan taşlar ve süslemeler, kendine has tarzıyla farklılık yaratmaktadır.



Nurullah Daştan ustanın yüzüklerindeki işçilik, özen ve detaylar, onu sektöründe önde gelen isimlerden biri haline getirmiştir. Her bir yüzük, özenle hazırlanmakta ve müşterilerinin istekleri doğrultusunda özel olarak tasarlanmaktadır. Bu sayede, müşterilerinin beklentilerini karşılamakta ve memnuniyetlerini kazanmaktadır.



Nurullah Daştan usta, gümüş yüzük tasarımında öne çıkan bir isimdir. Yılların verdiği tecrübe ve ustalıkla ürettiği yüzükler, müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Kendine has tarzı ve özel işçiliğiyle, gümüş yüzük sektöründe fark yaratmaktadır.



Sonuç olarak, Nurullah Daştan usta, gümüş yüzük tasarımında kendine has tarzı, kaliteli işçiliği ve özenli tasarımları ile müşterilerinin beğenisini kazanmaktadır. Yılların verdiği tecrübe, ustalık ve müşterilerinin isteklerine özel tasarımlar ortaya çıkarması, onu gümüş yüzük tasarımı konusunda başarılı bir isim haline getirmiştir





Osmanlı İmparatorluğu dönemi, Türk sanatında büyük bir zirve yaşanmıştır ve gümüş işçiliği de bu sanat dallarından biridir. Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, Osmanlı'nın zengin kültürel mirası ve sanatsal gelenekleriyle harmanlanmıştır. Bu nedenle, Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, Türk sanatının en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.



Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, 16. yüzyılın başlarında başladı ve 19. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Bu dönemde gümüş işçiliği, günlük kullanıma yönelik takı, çeşitli ev eşyaları ve dekoratif objelerin yapımında kullanıldı. Osmanlı gümüş işçiliği, el işçiliğiyle yapıldığı için her bir eser, o dönemdeki ustalık ve titizlikle yapılmıştır. Gümüş işçiliği genellikle elmas, yakut, zümrüt, zafir, turkuaz gibi değerli taşlarla süslenerek yapılmıştır.



Osmanlı gümüş işçiliği, geleneksel Türk süsleme ve desenleriyle ünlüdür. Bu desenler, genellikle bitki motifleri, geometrik şekiller ve hat sanatından esinlenmiştir. Osmanlı dönemi gümüş işçiliği ayrıca, gümüşün şekillendirilmesi ve işlenmesi sırasında kullanılan teknikler ve araçlar açısından da özgündür. Bu teknikler arasında kumlama, kazıma, telkari, kakma ve oyma gibi işleme teknikleri bulunmaktadır.



Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük bir ilgi görmüştür. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında Avrupa, Osmanlı gümüş işçiliği ile büyük bir ticaret yapmıştır. Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, dünya genelinde ünlü müzelerde sergilenen ve koleksiyoncular tarafından aranan nadir sanat eserleri arasında yer almaktadır.



Sonuç olarak, Osmanlı dönemi gümüş işçiliği, Türk sanatının en değerli eserleri arasında yer almakta ve dünya genelinde büyük bir ilgi görmektedir. Geleneksel Türk süsleme ve desenlerinin yanı sıra, gümüşün şekillendirilmesi ve işlenmesi sırasında kullanılan özgün teknikleriyle de ünlüdür.





Ürün Üzerindeki taş istek doğrultusunda değiştirilebilir. İstediğiniz taş doğrultusunda bu yüzük hazirlanabilir.





Safir Taşı



Safir Taşı; doğal taşlar arasında oldukça zor bulunan ve aynı zamanda değeri oldukça yüksek olan pahalı bir doğal taştır. Mavi renkte olan safir, nadir bulunan bir taş olduğundan genellikle değeri yüksek olan mücevherlerin üretiminde kullanılır. Kendisine özgü rengi mavi olsa da doğada az da olsa farklı renklerde de bulunduğu olmaktadır.



Lüks enerjisinin yanı sıra içerisindeki zengin mineraller sayesinde insanların birçok ruhsal ve fiziksel sorunlarına ciddi anlamda ve kısa sürede olumlu etki gösterir. Pırlanta ve mücevher gibi takılarda kullanılan safir, özellikle kadınların hayran olduğu değerli taşlar arasındadır. Bizler de kategorimizde sizler için tamamen doğal safir taşından üretilmiş kolye, küpe, yüzük, bileklik ve tesbih tasarımlarımı sizlere sunuyoruz.



Safir Taş Neye İyi Gelir?



Dünya genelinde pırlanta ve mücevher üretiminde yaygın olarak kullanılan ve fazlasıyla değerli olmasıyla bilinen safir taşı, aynı zamanda içerisindeki zengin mineral içeriği ile insan sağlığına ciddi faydalar sağlar. Mistik güçleri olduğuna inanılan safir taş, yüksek enerji yayması ile pozitif enerji vererek insanlar arasındaki bağları daha kuvvetli hale getiriyor. Kalp sağlığını korurken bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendiriyor.



Etkili bir sakinleştirici olması sayesinde öfkeli durumlarda kısa sürede sakinleşmenizi sağlayan etkisi yüksek doğal taştır. Bu taş ile üretilmiş takıları kullanarak tarzınızı öne çıkarmanın yanı sıra aynı zamanda kaygı ve stres gibi tüm olumsuz durumlardan da ruhunuzu arındırabilirsiniz.







Kalem İşi Yüzükler



Kalem İşi Yüzükler, erkeklerde takı ve aksesuar denildiğinde akla ilk gelen aksesuarlardır. Her zaman bir tarzı olan ve kombinlerini en şık şekilde tamamlamak isteyen erkeklerin hep ilk tercihi olan tüm modelleri bu kategorimiz içerisinde bulabilirsiniz. Erzurum el işçiliği ile usta ellerden çıkan modeller, eşi ve benzeri olmayan estetik değeri yüksek ve şık modellerdir.



Erkekler için takı ve aksesuar çeşitleri sınırlı olsa da bu modeller, erkeklerin tarzına bambaşka bir kava katan özel tasarım ürünlerdir. Ayrıca bu ürünlerin kalem işi ile özel olarak üretilmesi de erkekler için önemli ürün özelliklerinin başında gelir.



Özel Tasarım Kalem İşi Yüzükler



Erkek yüzük kategorisi içinde yer alan kalem işi yüzükler, erkekler tarafından şüphesiz en çok tercih edilen en şık modellerdir. Modeller, hem kendiniz hem de sizin için değeri olan erkekler için seçebileceğiniz modeller, güvencemiz ile sizlere özenle ve gururla sunuluyor. Erkeklere alınabilecek en şık ve en eşsiz hediyelerin başında ise bu modeller geliyor.



Erkeklerin hem özel günlerinde hem de günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri bu modelleri eşinize, babanıza, kardeşinize ya da değer verdiğiniz başka tanıdıklarınıza alarak onlara sizin için ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bir kez daha ifade edebilirsiniz. Modeller kusursuz bir şıklığa sahip olurken aynı zamanda bütçenizi zorlamayacak derecede ekonomik ürünlerdir. Bu sayede rahatlıkla alarak kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.