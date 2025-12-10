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Laboratuvar Safiri El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti

Ürün Kodu : OSM1895
Öne Çıkan Bilgiler
Laboratuvar safiri el işçiliği 925 ayar gümüş takı seti, üstün berraklığa sahip safir parlaklığıyla dikkat çeker. Zihin açıklığı, iç huzur ve negatif enerjiden korunma inancıyla tercih edilen safir, el işçiliği gümüşle birleşerek hem estetik hem manevi anlam taşıyan özel bir set sunar.
Hediyesi :
2.697,00 TL
Havale Fiyatı : 2.562,15 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: OSM1895
Metaryel: 925 Ayar Gümüş
Boyut: 50 cm Zincir Uzunlugu
Kullanılan TAŞ: Laboratuvar Safiri
Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Üzerinde ki Yazı:  
Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:

Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.

Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
Dipnot:
     

Laboratuvar Safiri El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti – Saf Işığın Asaletini Taşıyan Zarif El Emeği

Laboratuvar safiri, doğal safirle aynı kimyasal yapıya sahip, yüksek saflıkta ve berraklıkta üretilen değerli bir taştır. Doğal safire göre çok daha temiz, çok daha parlak ve kusursuz olmasıyla bilinir. Bu nedenle yüzyıllardır saf enerji, berrak zihin ve ruhsal dinginlik sembolü olarak görülür.

El işçiliğiyle hazırlanmış 925 ayar gümüş yapı, safirin enerjisini daha güçlü şekilde taşıdığına inanılan doğal bir zemin sunar. Gümüş, negatif enerjiyi emen ve çevreleyen sade bir koruma kalkanı olarak kabul edildiğinden safirin yüksek titreşimiyle kusursuz bir uyum yakalar.

💎 Laboratuvar Safiri Taşının Manevi ve Enerjik Faydaları

  • Zihni berraklaştırdığına ve doğru karar verme gücünü artırdığına inanılır.

  • Stres ve endişeyi hafifleterek kişiye mental denge sağlar.

  • Kalp ve zihin uyumunu destekleyerek sezgileri güçlendirir.

  • Negatif enerjiyi uzaklaştırdığı ve kişinin aurasını dengelediği söylenir.

  • Odaklanma, kararlılık ve başarı enerjisi veren taşlardan biri olarak bilinir.

  • İlişkilerde sadakat, bağlılık ve güven sembolü kabul edilir.

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