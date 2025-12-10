Stok Kodu: OSM1895 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 50 cm Zincir Uzunlugu Kullanılan TAŞ: Laboratuvar Safiri Ağırlık: 11 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri Osmanlı Pazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dipnot:

⭐ Laboratuvar Safiri El İşçiliği 925 Ayar Gümüş Takı Seti – Saf Işığın Asaletini Taşıyan Zarif El Emeği

Laboratuvar safiri, doğal safirle aynı kimyasal yapıya sahip, yüksek saflıkta ve berraklıkta üretilen değerli bir taştır. Doğal safire göre çok daha temiz, çok daha parlak ve kusursuz olmasıyla bilinir. Bu nedenle yüzyıllardır saf enerji, berrak zihin ve ruhsal dinginlik sembolü olarak görülür.

El işçiliğiyle hazırlanmış 925 ayar gümüş yapı, safirin enerjisini daha güçlü şekilde taşıdığına inanılan doğal bir zemin sunar. Gümüş, negatif enerjiyi emen ve çevreleyen sade bir koruma kalkanı olarak kabul edildiğinden safirin yüksek titreşimiyle kusursuz bir uyum yakalar.

💎 Laboratuvar Safiri Taşının Manevi ve Enerjik Faydaları