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ÖD (UDD) AGACI MESCİDİ HARAM OYMA İMAME SELAMET ŞEKER

Ürün Kodu : SLM018
Öne Çıkan Bilgiler
Selamet Şeker Usta Yapımı Bu Özel Ürünler Siz Degerli Müşterilerimizi Bekliyor...
Hediyesi :
37.493,00 TL
Havale Fiyatı : 35.618,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:SLM018
Metaryel:Osmanlı Tip Grup Sallama / Sistemli
Kullanılan TAŞ:Öd Ağacı

Ağırlık:0 GR (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir
Tane Kesim Şekli:Arpa Kesim
Tane Kalınlığı:12 mm (Uzunluk ) x 9 mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:38,50 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Günlük Kullanıma Uygun , Koleksiyonluk Üründür
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:7-10 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
ÖD AĞACI        
 
      Toprak altında yıllarca bekletildikten sonra tütsü ve esans olarak kullanılan Hindistan'da yetişen öd ağacının (Ud Hindi) kilosu 150 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Boyu 30 metreye kadar uzayabilen ağacının değeri, toprak altında kaldığı süre ve mantarlaşma (enfekte olma) derecesine göre değişiyor.
 
    Özellikle Çin, Keşmir ve hindistan'da yetiştirilen ağaca, tüccarlar tarafından Arap Yarımadası'na gemilerle taşındığı için 'Kust-i Bahri' denilmiş
Ürün Etiketleri
öd agacı
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