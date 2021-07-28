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ÖD AĞACI

Toprak altında yıllarca bekletildikten sonra tütsü ve esans olarak kullanılan Hindistan'da yetişen öd ağacının (Ud Hindi) kilosu 150 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Boyu 30 metreye kadar uzayabilen ağacının değeri, toprak altında kaldığı süre ve mantarlaşma (enfekte olma) derecesine göre değişiyor.

Özellikle Çin, Keşmir ve hindistan'da yetiştirilen ağaca, tüccarlar tarafından Arap Yarımadası'na gemilerle taşındığı için 'Kust-i Bahri' denilmiş