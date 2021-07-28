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Özel Usta İşi ELDE Yapım 99'lu Katalin Tesbih

Ürün Kodu : OUT003
Öne Çıkan Bilgiler
Usta nın işçiliği ile Mükemmel Renk ve dokusu ile Özel üretim Katalin 99'lu tesbih. Koleksiyonluk ve Günlük Kullanıma uygun kadife gibi bir çekim.
Hediyesi :
37.994,00 TL
Havale Fiyatı : 36.094,30 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:OUT003
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ:KATALİN ( TAMAMI EL İŞÇİLİĞİ )

Ağırlık:38,20 GR (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Küre / Yuvarlak Kesim
Tane Kalınlığı:8mm (Uzunluk ) x 8mm (kalınlık)

Tesbih Toplam Uzunluğu:62,5 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1 Hafta  - 10 Gün İş Günü İçerisinde

Özellikler:
ÖZEL USTANIN SULU MAKİNE KULLANMADAN  TAMAMINI EL TORNASINDA YAPTIĞI ÖZEL BİR ÜRÜNDÜR. KATALİN MALZEMEDEN MÜKEMMEL ÇEKİMİ İLE HEM GÜNLÜK KULLANIMDA HEM DE USTA İŞİ OLMASI SEBEBİYLE KOLEKSİYONLUK BİR MODELDİR.
Katalin Nedir..?
          Katalin (Catalin) ilk kez 1927 yılında Amerika New York'ta "American Catalin Corporation" şirketi tarafından patenti alınarak üretilmiştir ,
saydam ve yarı saydam özellikler gösterebilen veya koyu renklerde olabilen her renkte üretilmiş bir çeşit fenol formaldehit materyal cinsidir.
Katalinin Özelliği Nelerdir ?
          1930-1950 yılları arasında tüketim malları yapımında oldukça tercih edilmiştir.Isıya dayanıklı, sert bir malzemedir.
Isıtıldığında yapısından ötürü fenolik (kehribar kokusu) koku verir.Katalin üretildiği dönemlerde çeşitli ev eşyaları,takılar,dekoratif amaçlı radyolar,
aksesuarlar yapılmıştır ve günümüzde bu ürünler koleksiyonerler tarafından aranmaktadır.
Eldeki bilgilere göre 1950’li yıllarda malzemenin üretimi durmuştur.İlerleyen yıllarda katalinin yerine kullanılacak birçok farklı malzeme üretilmiştir 
ve kullanılmaktadır.
Katalinin Geçmişi:
          Katalinin tarihçesine baktığımızda geçmişinin 1927’ye dayandığını ve 1950’lere kadar üretildiğini görmekteyiz.
Bu bilgiye dayanarak piyasada Osmanlı Katalini” adı ile satılan ürünlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz.
Zira Türkiye Cumhuriyeti 1923’te kurulmuştur ve katalinin üretimi 1927 yılında,yani daha sonradır.
Genel olarak kehribar grubunda olduğu gibi katalin grubu da suistimale oldukça açık bir ürün grubudur ve artniyetli kişiler tarafından bu durum 
kullanılmaktadır.Katalin malzeme geçmiş dönemde üretilmiş,günümüzde devamlılığı olmayan malzemedir. Yapılan tesbihler bu eski objelerin traşlanarak
yeniden kullanılması ile meydana gelmektedir. Almanya son zamanlarda bu malzemenin yeniden yapımını başarabilmiştir.
          Günümüzde çeşitli yollarla benzer malzemeler üretilmekte ve katalin adı ile satışı gerçekleştirilmektedir.
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