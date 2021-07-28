TAMAMINI EL TORNASINDA YAPTIĞI ÖZEL BİR ÜRÜNDÜR. KATALİN MALZEMEDEN MÜKEMMEL ÇEKİMİ İLE HEM GÜNLÜK KULLANIMDA HEM DE USTA İŞİ OLMASI SEBEBİYLE KOLEKSİYONLUK BİR MODELDİR.

ÖZEL USTANIN SULU MAKİNE KULLANMADAN TAMAMINI EL TORNASINDA YAPTIĞI ÖZEL BİR ÜRÜNDÜR. KATALİN MALZEMEDEN MÜKEMMEL ÇEKİMİ İLE HEM GÜNLÜK KULLANIMDA HEM DE USTA İŞİ OLMASI SEBEBİYLE KOLEKSİYONLUK BİR MODELDİR.

kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Katalin Nedir..?

Katalin (Catalin) ilk kez 1927 yılında Amerika New York'ta "American Catalin Corporation" şirketi tarafından patenti alınarak üretilmiştir ,

saydam ve yarı saydam özellikler gösterebilen veya koyu renklerde olabilen her renkte üretilmiş bir çeşit fenol formaldehit materyal cinsidir.

Katalinin Özelliği Nelerdir ?

1930-1950 yılları arasında tüketim malları yapımında oldukça tercih edilmiştir.Isıya dayanıklı, sert bir malzemedir.

Isıtıldığında yapısından ötürü fenolik (kehribar kokusu) koku verir.Katalin üretildiği dönemlerde çeşitli ev eşyaları,takılar,dekoratif amaçlı radyolar,

aksesuarlar yapılmıştır ve günümüzde bu ürünler koleksiyonerler tarafından aranmaktadır.

Eldeki bilgilere göre 1950’li yıllarda malzemenin üretimi durmuştur.İlerleyen yıllarda katalinin yerine kullanılacak birçok farklı malzeme üretilmiştir

ve kullanılmaktadır.

Katalinin Geçmişi:

Katalinin tarihçesine baktığımızda geçmişinin 1927’ye dayandığını ve 1950’lere kadar üretildiğini görmekteyiz.

Bu bilgiye dayanarak piyasada Osmanlı Katalini” adı ile satılan ürünlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz.

Zira Türkiye Cumhuriyeti 1923’te kurulmuştur ve katalinin üretimi 1927 yılında,yani daha sonradır.

Genel olarak kehribar grubunda olduğu gibi katalin grubu da suistimale oldukça açık bir ürün grubudur ve artniyetli kişiler tarafından bu durum

kullanılmaktadır.Katalin malzeme geçmiş dönemde üretilmiş,günümüzde devamlılığı olmayan malzemedir. Yapılan tesbihler bu eski objelerin traşlanarak

yeniden kullanılması ile meydana gelmektedir. Almanya son zamanlarda bu malzemenin yeniden yapımını başarabilmiştir.

Günümüzde çeşitli yollarla benzer malzemeler üretilmekte ve katalin adı ile satışı gerçekleştirilmektedir.