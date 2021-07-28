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|Stok Kodu:
|SLM006
|Metaryel:
|Katalin Malzeme
|Kullanılan TAŞ:
|Koleksiyonluk Üründür.
|Ağırlık:
|25 GR (+/-1,5)
|Tane Kesim Şekli:
|Arpa Kesim
|Tane Kalınlığı:
|11,5 mm (Uzunluk ) x 9 mm (kalınlık)
|Tesbih Toplam Uzunluğu:
|39,5 cm
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Hazırlanış Süresi:
|7-10 İş Günü İçerisinde
|Özellikler: