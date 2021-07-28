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Rukn-i Yemani Kokusu / Rukn-i Yemani Esansı

Ürün Kodu : SE011
Öne Çıkan Bilgiler
Bu koku kesinlikle alkol içermemektedir , esansın hasıdır . Bu ürünü Osmanlı Pazar Güvencesiyle Garanti ve Sertifikalı Olarak Alabilirsiniz .
Hediyesi :
1.875,00 TL
Havale Fiyatı : 1.781,25 TL %5  İndirim
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Stok Kodu: SE011
Şişe Ebatları:
Esans: Birinci Sınıf Esans
İçerik: Alkolsüz Esans
Ağırlık: 8 ML  (+/-1,5) Değişebilir.
Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (9 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
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Hazırlanış Süresi:
1-3 İş Günü İçerisinde
Özellikler:
Güney batısındaki rükne "Rükn-i Yemânî” denir.
Tavafa bu köşenin hizasında niyet ediliyor.Tavaf Hacerül esvedin köşesi hizasında başlıyor .
Kâbeyi Muazzamanın güney tarafındaki köşenin ismidir. Yemen tarafına baktığı için bu ismi almıştır. Hacerul Esvet’ten sonra en önemli köşedir. Hz Âdem (a.s) ve Hz İbrahim’in (a.s)ın attığı temeller üzerindedir. Rüknü yemani hakkında birçok hadis ve rivayetler vardır. Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadiste Allah (c.c) Rüknü Yemanide yetmiş bin (bir rivayete göre yetmiş) melek görevlendirdiği ve orada ( Allahım senden dünyada ve ahirette af, esenlik dilerim. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette güzellik ihsan et ve bizi cehennem azabından koru) diye dua edince bu meleklerin âmin dediğini haber vermiştir.
Resulü Erkemin Rüknü Yemani ile Hacerül Esved arasında Rabbena atina duasını okuduğu sahih rivayet olarak nakledilmiştir. Bütün mezhepler bunun okunmasını müstehap olarak belirtmiştir. Bir rivayete göre Cenabı Hak Hz Âdemin tövbesini Rüknü Yemani ile Kâbenin arka kapısı arasındaki yerde diğer bir rivayete göre ise Mültezemde kabul etmiştir.
Resulü Ekrem Rüknü yemani ile Hacerül esvedi istilam etmiş ve Rüknü yemani ile Hacerül esvede dokunmak günahları siler buyurmuştur. Abdullah b Ömer Ben Rasulullah’ı (s a v) iki rükünden başkasına dokunurken görmedim. Hacerul Esvet hem öpülür hem de dokunulur, Rüknü Yemanide ise istilam yapılır fakat öpülmez. Bunun için Kâbe’nin bu iki köşesine dokunmak meşrudur. Diğer iki köşesine istilam yapılmadığı gibi dokunmakta, öpmekte yoktur.
Not:
Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.
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