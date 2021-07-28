Orjinal Sandal, bir çok olumsuz duygusal durumla başa çıkabilir. İnsana dinginlik veren kokusu, saplantılar, gerginlik, gelecek olaylar ya da hata korkusu, huzursuzluk, kendini eleştirme ve güven eksikliği hisseden kişiler için bulunmaz bir nimettir. Üzüntü ve depresyonu yatıştırır, gam ve kedere yardımcı olur, zor şartlarda sebat ve dik durmayı sağlar. Sandal ağacı kokusu, geçmişteki olaylara gereğinden fazla bağlı olanlara, bağlayıcı ipleri kesmek için bir yol bulacak, içedönük kimseler tarifi na mümkün bir ferahlık ve rahatlama hissedeceklerdir. Entelektüel çaba korkusu sandalın etkisi altında erir yok olur.

Sandal ağacı kokusu, ağaç kokularının en üst kademesi olan "kıymetli ağaçlar" (precious woods) kategorisinde yer alır.

Bay veya Bayan, 1. kalite tüm parfümlerin en az %70'i bu notayı içerir. Hint kültüründe kutsal bir anlam da verilen bu nota, aynı zamanda parfüm dışında gerek mum, gerekse tütsülerde çok sık rastlanan bir notadır.

Tek başına ağaçsı/odunsu (woody) bir koku olarak kullanılabildiği gibi, "kokucuk" serisi içinde yer alan diğer kokular gibi onlarla birlikte başka bir çeşidin üstüne sıkılarak da kullanılabilir. Özellikle gül ve misk notaları ile karışımında eşsiz bir kokusal düzeye ulaşır.