kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Sedef Nedir ?

Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan,sedefçilikte kullanılan,pırıltılı,beyaz,sert bir maddedir. Genellikle kakma sanatında kullanılmakla beraber erkeklerde tesbih,bayanlarda kolye,küpe vb.aksesuar olarak kullanılmaktadır.