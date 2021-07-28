kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Sedef Nedir ?

Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan,sedefçilikte kullanılan,pırıltılı,beyaz,sert bir maddedir. Genellikle kakma sanatında kullanılmakla beraber erkeklerde tesbih,bayanlarda kolye,küpe vb.aksesuar olarak kullanılmaktadır.

Sedef taşı baş dönmesi rahatsızlığını giderir. Hem fiziksel görme gücünü,hem de zihinsel görme gücünü artırır. Katarakt (Göz perdesi) için yararlıdır. Şifası şaşırtıcıdır.Çevreye ve şartlara uyum yeteneği geliştirir.Karar verme zamanlarında zihni açar,berrak düşünme sağlar.