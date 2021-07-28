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VENGE AĞACININ ÖZELLİKLERİ

Merkez Afrika, Kongo,güneydoğu Tanzanya ve Mozambik'te yetişmektedir.Taze iken kesildiği zaman öz odunu sarı ve kahve renktedir. Fakat birkaç ay sonra derinlemesine koyulaşır yani alt yapısı koyu karanlık kahve renktedir. Bazen de siyahtır. Koyu ve açık rengi alternatiftir. Kabuk altı sarımsı beyaz renktedir. Dokusu kabadır, damarları düzgündür. Doğu Afrika panga panga wengesinin damarları diğerlerinden farklılık gösterir ,koyu siyah değildir. Wenge bilinen en iyi koyu egzotik ağaçtır, türün öncelikle koyu rengi makbuldür. Kabuğu soyulduğunda istenilen renkler ortaya çıkar. Wenge öncelikle iddialı koyu zıt renklerin arasında açık renklere karşı belirginleştirmek için kullanılır.