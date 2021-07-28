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Küre Kesim 99'lu Venge Tesbih

Ürün Kodu : CTK081
Öne Çıkan Bilgiler
Venge Ağacı 99'lu Tesbih Bu Ürünü Sitemizden İster Kredi Kartı ile isterseniz Kapıda Ödeme Alabilirsiniz. Ürün Size Faturalı ve Sertifikalı gönderilir.
Hediyesi :
2.893,00 TL
Havale Fiyatı : 2.748,35 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:CTK081
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Tesbih
Kullanılan TAŞ:Venge Ağacı

Ağırlık:11,50 gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Küre / Yuvarlak / Kesim
Tane Kalınlığı:5 mm Boyu / 5 mm Kalınlık

Tesbih Toplam Uzunluğu:48,90 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:

VENGE AĞACININ ÖZELLİKLERİ

Merkez Afrika, Kongo,güneydoğu Tanzanya ve Mozambik'te yetişmektedir.Taze iken kesildiği zaman öz odunu sarı ve kahve renktedir. Fakat birkaç ay sonra derinlemesine koyulaşır yani alt yapısı koyu karanlık kahve renktedir. Bazen de siyahtır. Koyu ve açık rengi alternatiftir. Kabuk altı sarımsı beyaz renktedir. Dokusu kabadır, damarları düzgündür. Doğu Afrika panga panga wengesinin damarları diğerlerinden farklılık gösterir ,koyu siyah değildir. Wenge bilinen en iyi koyu egzotik ağaçtır, türün öncelikle koyu rengi makbuldür. Kabuğu soyulduğunda istenilen renkler ortaya çıkar. Wenge öncelikle iddialı koyu zıt renklerin arasında açık renklere karşı belirginleştirmek için kullanılır.

Venge, sert dayanıklı mükemmel boyutlu dengeli bir türdür.Aktif olarak hareketli olduğu için monte ederken uygulamasına dikkat etmek gerekir.

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