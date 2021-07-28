Kimileri kızlarına ve oğullarına hayırlı bir kısmet için kimileri borcunu ödeyebilmek için kimileri ise evliliğini kurtarabilmek için türbelere gidiyor. O türbelerden birinin öyle bir sırrı var ki...

Türbede gömülü olan zatın Yuşâ Hazretleri olduğuna inanılmaktadır. Hazreti Yuşâ bir rivayate göre Musa Peygamber ile birlikte Mecme’ul-Bayreyn’e yani Boğaziçi’ne gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüştür.

Çeşitli tefsirlerde Yuşâ’nın Musa’nın vefatından sonra peygamber olarak görevlendirildiği nakledilir.

Osmanlı döneminde bu tepeye, Sadrazam 28. Çelebizâde Mehmet Sait Paşa tarafından 1755 tarihinde bir mescit yaptırıldı. Aynı zamanda burada bulunan ve halk arasında Yuşa Peygamber’e ait olduğu düşünülen mezarın etrafına kagir bir duvar çektirmiş ve türbenin bakımını yapmak için görevliler tayin ettirmiş.

Dahiliye Nezaretinin 1885-86 tarihli istatistik cetvelinde “Yûşa Aleyhisselam Dergahı” olarak zikrolunan bu alana Yûşa Tepesi adı verilmiştir.

Yuşa tepesindeki bu hoş kokuya akıl sır erdirilemez.

Bu koku esans olarak satılmakta olup bizlere Yuşa tepesindeki o hoş kokuyu anımsatmaktadır.