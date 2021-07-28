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Yüsur Tesbih / Siyah Mercan Tesbih Gümüş İşlemeli

Ürün Kodu : TYK002
Öne Çıkan Bilgiler
Siyah Mercan olarak da bilinen Yüsuri Tesbih. Elde yapılmış Çakma Gümüş işlemeli harikulade bir tasarım.
Hediyesi :
29.286,00 TL
Havale Fiyatı : 27.821,70 TL %5  İndirim
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Stok Kodu:TYK002
Metaryel:Grup Sallama Sistemli Usta işi Gümüş Çakma
Kullanılan TAŞ:Siyah Mercan /  Yüsuri

Ağırlık:4850  gr (+/-1,5)
Tane Kesim Şekli:Arpa Kesim
Tane Kalınlığı:14 mm / 11mm

Tesbih Toplam Uzunluğu:41,20 cm
Garanti:Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
Ödeme Metodları:Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
Kargo:
Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
Hazırlanış Süresi:1-3 İş Günü İçerisinde

Özellikler:
Yüsürü Nedir ? Siyah Mercan Nedir 
Gerardia savaglia adı ile anılır kolonileri yaprak veya yelpaze şeklinde sadece tek bir düzlem üzerinde ve
az çok karışık şekilde dallanmış, dallar tamamen serbest olmayıp ağ şeklinde bir yapı meydana
getirecek şekilde yer yer birleşmişlerdir.
Eksen iskeleti silindirik, orta kısmında, belli belirsiz, öz şeklinde ince bir kısım bulunur.Bu kısım
daha açık renkte ve dış çepere nazaran daha az serttir.
Söz konusu yapıyı saran ve tamamen boynuzsu madde (keratin) olan dış kısım siyah ve/veya çok
koyu kahverengi yer yer zeytin yeşili renktedir. 
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