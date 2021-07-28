kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak,

Yüsürü Nedir ? Siyah Mercan Nedir

Gerardia savaglia adı ile anılır kolonileri yaprak veya yelpaze şeklinde sadece tek bir düzlem üzerinde ve

az çok karışık şekilde dallanmış, dallar tamamen serbest olmayıp ağ şeklinde bir yapı meydana

getirecek şekilde yer yer birleşmişlerdir.

Eksen iskeleti silindirik, orta kısmında, belli belirsiz, öz şeklinde ince bir kısım bulunur.Bu kısım

daha açık renkte ve dış çepere nazaran daha az serttir.

Söz konusu yapıyı saran ve tamamen boynuzsu madde (keratin) olan dış kısım siyah ve/veya çok

koyu kahverengi yer yer zeytin yeşili renktedir.