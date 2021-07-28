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|Stok Kodu:
|SE024
|Metaryel:
|Boyut:
|5ml
|Kullanılan TAŞ:
|Ağırlık:
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Zehratül halic, sportif erkeklerin ferahlatıcı kokusu. Zehratül haliç, meyveli ve baharatlı akorlarıyla erkeksi ve güçlü bir karakter çağrıştırıyor.
|NOT:
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Şişelerde, stok durumuna göre renk ve model değişebilir. En uygun şişe muadiliyle gönderilir. Kokuda hiç bir değişiklik olmamaktadır.