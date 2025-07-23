14 Ayar Altın Mührü Süleyman Akik Taşı El İşçiliği Kolye

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|Stok Kodu:
|MS238
|Metaryel:
|14 K Altın ( Zincir Fiyata Dahil Degildir) !
|Boyut:
|25*25 mm
|Kullanılan TAŞ:
|Akik Taşı
|Ağırlık:
|6 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir.
|Garanti:
|Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır.
|Ödeme Metodları:
|Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union
|Kargo:
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Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir.
|Üzerinde ki Yazı:
|Hz. Süleyman Mührü
|Hazırlanış Süresi:
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1-3 İş Günü İçerisinde
|Özellikler:
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Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz.
Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz.
|Dip Not:
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Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.
Üzerindeki Ayet-i Kerime ve Tılsım özel olarak yapılmıştır. Taşıyacak kişinin itikadının tam olması gerekmektedir. Tamamı Elle Yazılır
Piyasada Bulamayacağınız ve Mührü Süleyman Yüzüğü tamamen elde isme özel olarak yazılmaktadır.
Abdestsiz takılmaması gerektiğinden Herkese SATILMAZ! Alan kişi bu vebali bilerek alır. Bu Ürün; Sertifikalı olarak OsmanlıPazar Güvencesi ile sizlere Sunulmaktadır.
Mührü Süleyman Kolye Taşımanın Faydaları
Mührü Süleyman’ın tüm dünya tarafından bilinen bir efsanesi vardır. Hikayesi ile ve sembolün anlamı ile son dönemlerde oldukça ilgi görmektedir. Mührü Süleyman kolye ve diğer aksesuarların taşınarak mührün enerjisinin taşınacağı inancı bulunmaktadır.
Mührü Süleyman kolye, taşıdığı kişiye her şeyden önce büyük bir şans getirmektedir. Ayrıca Mührü Süleyman’ın da sonsuz bir gücü temsil ettiğini de ayrıca belirtmek gerekmektedir.
Mührü Süleyman kolye, kişiye zaman içerisinde büyük ve sonsuz bir şans getirmektedir.
Kısmet ve rızık kapılarının da sonuna kadar açılmasını sağlar.
Mührü Süleyman kolye, kişinin kötü enerjilerden ve kötü ruhlardan korunmasını sağlar.
Belalardan ve kazalardan korunmasına yardımcı olur.
Mührü Süleyman kolye kullanan kişilerin hem ev hem de iş yaşantıları içerisinde büyük bir saygınlığa sahip olabileceklerine inanılmaktadır.
Mührü Süleyman kolye kullanan kişi büyük bir inanç ile bu kolyeyi sürekli üzerinde taşırsa kolyenin ona sonsuz bir güç ve doğaüstü güçler bahşedeceğine inanılmaktadır.
Ruhsal olarak yaşanan bunalımlar ve psikolojik sıkıntıların giderilmesini sağlar.
Mührü Süleyman kolye taşıyan kişiye karşı her türlü yapılacak büyü veya muskanın tutmadığı bilinmektedir.
Nazara karşı da taşınan Mührü Süleyman kolye, ayrıca kişiyi diğer kötü varlıklara karşı da korumaktadır.
Mührü Süleyman kolye kullanan kişi iş yaşantısında sorunsuz bir şekilde kısa sürede zengin olacaktır.
Merkezinde yer alan doğal akik taşı, asırlardır negatif enerjilere karşı koruyucu özelliğiyle bilinir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) önerdiği taşlardan biri olan akik, ruhsal dengeyi artırır, zihni yatıştırır.
Üzerinde yer alan Mührü Süleyman motifi, duaların kabulüne vesile olması ve görünmeyen kötülüklere karşı manevi bir kalkan sağlamasıyla öne çıkar. Bu mühür, tarih boyunca ilahi ilmi, hükmü ve korunmayı temsil etmiştir.
Kolye ucu el işçiliğiyle özenle hazırlanmıştır. Her detayı, ustasının sabrını ve niyetini taşır. Seri üretimden uzak, kişisel bir anlam taşır.
Kolyede kullanılan 14 ayar altın, akik taşıyla birlikte klasik ve zarif bir görünüm sunar. Aynı zamanda uzun yıllar güvenle kullanılabilecek sağlamlık ve değer taşır.
Hem manevi bir anlam taşıyan, hem de şıklığıyla dikkat çeken bu kolye; kendine özel bir hatırlatma taşımak, ya da sevdiklerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler için ideal bir parçadır.