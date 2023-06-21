Stok Kodu: MS215 Metaryel: 925 Ayar Gümüş Boyut: 25*25 mm Kullanılan TAŞ: Lapis Lazuli Taşı Ağırlık: 7 Gr (+/-1,5) Numaraya Göre Değişebilir. Garanti: Ürünümüz Garantili ve Sertifikalıdır. Ödeme Metodları: Havale - EFT / Kredi Karti (12 Taksıt) / Kapıda Ödeme / Mail Order / Western Union Kargo: Ücretsiz Kargo. Ürünler Özel kutu içerisinde Fatura ve Sertifikalı olarak, OSMANLI PAZAR güvencesi ile gönderilmektedir. Üzerinde ki Yazı: Hz. Süleyman Mührü Hazırlanış Süresi: 1-3 İş Günü İçerisinde Özellikler: Size Özel Tamamı El İşçiliği olan bu ürüne istediğiniz hattı ve yazıyı yazdırabilirsiniz. Kişiye Özel hazırlanan bu ürünleri OsmanlıPazar sayfasından iletişime geçerek kendinize özel olarak hazırlatabilirsiniz. Dip Not: Bütün ürünlerimiz elde kazıma yöntemi ile oyularak yazılmaktadır. Dünyada çok az ustası olan bu işçilik değerli taşlara tek tek sanatını işlemektedir. Kazıma olan taşların altından taşın kendi rengi çıktığı için, taşla yazının ayırt edilebilmesi ve daha net okunması için oyulmuş yazılara boya sürülerek daha belirgin hale getiriliyor. Fakat doğal taşlar üzerinde yabancı hiç bir madde tutmadığı için bu boya zamanla silinmektedir. Kazıma yazılar asla silinmemekte olup boyasız da kullanımı uygundur.Daha fazla yazıların gözükmesini isteyen müşterilerimiz kırtasiyelerden boya kalemini temin edebilir. Dualı ve yazılı ürünlerin üzerindeki boyalar yazının önemini arttırmadığı için sadece görsel olarak tercih edilebilir. Müşterilerimizin bu durumu bilerek almasını önemle rica ediyoruz.

Kişiye Özel Mührü Süleyman

Kişiye Özel Mührü Süleyman ürünleri, kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz en özel ve en anlamlı hediyelerin başında gelir. Günümüzde birçok tartışmanın odağında olan bu ürünler için Yahudilere ait bir işaret ve mühür olduğuna dair söylentiler vardır. Ancak bu mühürler, İslam dininde yeri büyük olmakla birlikte Hz. Süleyman’a güç veren ürünlerdir.

Hz. Süleyman’ın bu mühür sayesinde yeryüzündeki cinlere, hayvanlara ve doğadaki diğer tün nesnelere karşı olağanüstü bir güce sahip olarak tüm bu nesnelere karşı hükmetmiştir. Dolayısıyla da bu modeller şık görüntüsünün yanı sıra aynı zamanda dini ve manevi değeri ile son derece önemli ve değerli ürünlerdir. Sizler de hemen kategorimizi inceleyerek bu eşsiz güzellikte ve maneviyattaki modellere göz gezdirebilirsiniz.

Kişiye Özel Mührü Süleyman Modelleri

Kategorimizde bulunan tüm kişiye özel mührü Süleyman modelleri, özel tasarım ve kaliteli el işçiliği ile tasarlanarak üretilmiş modellerdir. Erkeklere olduğu kadar kadınlara da hitap eden bu modeller, her zevke ve her tarza hitap eden ürünlerdir. Her kombin ile uyum sağlayabilen ürünler, aynı zamanda özel el işçiliği ve kalitesi ile de göz doldurmaktadır.

Girdiğiniz her ortamda farklı ve şık olmayı seviyorsanız, buram buram tarih kokan ve bir geçmişi olan öğeleri tarzınızda kullanmayı seviyorsanız o halde mutlaka bu ürünleri inceleyerek tarzınıza ve zevkinize en uygun olan modelleri seçerek takı koleksiyonunuza eklemelisiniz.

Mührü Süleyman modelleri arasında yüzük ve kolye gibi birçok özel tasarım yer alıyor. Bu özel tasarımlarda insan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen ve şifa kaynağı olan kaplan gözü, akik taşı, ametist taşı, firuze taşı ve ay taşı gibi doğal taşlar da kullanılmıştır. Böylece estetik ve şık bir görünüme sahip olan tarih kokulu bu ürünler, aynı zamanda doğal taşlardan gelen şifalar ile sizlere sunulmaktadır.

Modellerin her birisi 925 ayar gerçek gümüş malzemesinden üretilmiş kaliteli ve şık modellerdir. Eğer takıda altın rengini seviyorsanız o halde geniş ürün yelpazemiz içerisinden925 ayar gümüşten üretilmiş altın kaplama modellerimize göz atabilirsiniz. Her zevke ve her tarza uygun olan bu modeller; şıklığı, manevi değeri ve sağlığa faydaları ile oldukça ilgi gören ve sizi de büyüleyecek modellerdir.



Kişiye Özel Mührü Süleyman Modellerinin Faziletleri

Dini anlamı ve manevi değeri yüksek olan kişiye özel mührü Süleyman kolye ve yüzük modellerinin bazı faziletlere sahip olduğu inanılır. Öncelikle bu takıları takan kadın ya da erkeklere yapılan hiçbir büyü tutmazken aynı zamanda bu ürünler kişiye tüm nazar ve kötü gözlere karşı koruma altına alır. Ayrıca şeytan ve benzeri varlıklar bu ürünlerin olduğu kişilere yaklaşamaz ve etkisi altına alamaz.

Maneviyatı yüksek olan mührü Süleyman kolye ve yüzüklerini kullanan kişilerin ibadetlerini layıkıyla yaptığına ve Allah’ın yolundan sapmadığına inanılır. Böylece Allah’ın sonsuz sevgisine nail olurlar. Sizler de bu ürünlerimizi incelemek için hemen kategorimize göz atabilirsiniz.





Bu mühürün bulunduğu yüzük, Adem a.sın kullandığı ve dünyaya gelirken cennette bıraktığı, daha sonra Cebrail a.s tarafından Cenab- Hakkın izniyle Davud a.S a getirilmiştir. Oğlu Süleyman a.s layık olduğundan ona verilmiştir.

Öncelikle yüce ALLAH’ın CELAL ve CEMAL sıfatlarını sembolize eder. Bu mühr remizdir. Ayrıca bir çok mefhumu temsil etmektedir. Rahmani bir semboldür.





Altıgen bir yıldızdır. Her bir köşesi manen bazı peygamberleri temsil eder. Bu peygamberlerin her biride farklı fıtratta yaratılmışlardır. Bu mühre irtibat edildiğinde o mefhumlarlada hallenilir.



Süleyman a.s dan sonra dünyada bir çok millet bu sembolü kutsal sayarak kullanmıştır. Günümüzde Yahudiler bayrağına monte etmişlerdir. Ancak MÜHR-Ü SÜLEYMAN YILDIZI YAHUDİ SEMBOLÜ DEĞİLDİR, AKSİNE MÜSLÜMANLARIN KUTSAL SEMBOLÜDÜR.AllaHın son dini islamdır. Ve Süleyman a.s vakti zamanında Müslümanlardandı. Geçmişte müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan ve Mühr-ü Süleyman olarak bilinen Rahmani bir sembol olduğundan.Yüzlerce yıllık tarihe sahip pek çok caminin tavan, duvar ve cam süslemelerindede Mühr-ü Süleyman yıldızı bulunmaktadır. İslam tezyini sanatlarının metal,ahşap, mimari, dokuma gibi pek çok dalında da nakış amaçlı kullanılmıştır. Taş,ağaç, cam, kağıt vb. satıhlarda merkezi motif niyetine kullanılmıştır. Tekke vb. mekanların kubbe veya tavan nakışlarında altı köşeli yıldız bulunuR. Anadolu Selçukluları, Artukoğulları ve İlhanlılar'ın eserlerinde bilhassa kubbelerin kilit taşlarında kullanmışlardır. Osmanlı denizcisi rüzgara emretme anlamında düşündüğü için denizlerde dolaştırdığı donanmasının bayraklarında bu sembolü işlemiştir. Osmanlı padişahları kılıçlarında, giysilerinde, kolye ve yüzüklerinde her daim bu sembolü tılsımlaştırarak kullanmışlardır.



Bu mühr-ü Süleyman yüzüğünde yüce AllAh’tan başka meleklerin ve bazı insanların bildiği İSM-İ A’ZAM remiz edilmiştir.



SÜLEYMAN ALEYHİSSELAMIN DOKUZ MUCİZESİ (Kur’an-ı Kerim ve hadis kaynaklı)



1. Sebe’ suresi 12. Ayetinde bildirildiği üzere, rüzgarlar emri altındaydı.

2. Süleyman a.s denizi geçmek istediği zaman,suyu çekilerek yol açılır, geçtikten sonra yine kapanırdı.

3. Ayet-i kerimede bildirildiği üzere, bütün cinler emrindeydi. Ne zaman istese, kendisine, büyük köşkler, suretler, çanaklar,sabit çömlekler, tencereler yaparlardı.

4. Süleyman a.s bir mührü vardı. Üzerinde İsm-i azAm duası yazılıydı. O dua ile her isteği kolay olurdu.

5. Karıncalara varıncaya kadar her hayvanın sesini işitir, dillerini anlardı.

6. Nereye gitmek istese, rüzgar emrinde olduğundan, kürsüsünü kaldırır, kürsüsünü beraberinde götürürdü.

7. Cinler vasıtasıyla denizlerdeki incileri, cevHerleri yerde bulunan defineleri bilirdi. Kendine Allahü teala tarafından bildirilmeyen bir şey yoktu.

8. Neml Vadisinde, maiyetiyle beraber bir dağ üzerine konup, kaldığı esnada o dağın yeşillik, çimenlik olması için, mübarekellerine bir miktar su alıp, avucuyla o dağa serpti. Derhal dağın üzeri çayırlık çimenlik oluverdi.

9. Süleyman a.s yere gittiği vakit, beraberinde duvarlar da giderdi.



Bu mühür ile birlikte yapılan havas çalışmaları her zaMan etkili olmuştur. Nasılki her büyünün ardında sufli varlıklar varsa bu mührü veçevresinde yazılan bazı tılsım ve esmaların bulunduğu nesneyi, kolyeyi veya yüzüğü taşıyan kişiye hiçbir şeytani varlık yaklaşamaz, büyü tesir etmez, ve üzerinde yapılan tılsımatın etkisi ile mührün fazileti zirveye çıkmaktadır.



Bu Süleyman mührünün hikmetlerini saymakla bitiremeyiz. Ancak bu mühürlü kolye veya yüzüğü taşıyan kişideki zuhuratlar fark edilir derecede olması kaçınılmazdır. Çünkü Hazreti Süleyman’a a.s verilen ilim ve meziyetler insanlık tarihinde hiç kimseye verilmemiştir. Ancak umulurki Rahman bazı faziletleride bu mührün hürmetine bizlere bahşetsin…



Bu nedenle tesiri açısından bu mühr-ü süleymanın tılsımatı kişiye özel hazırlanması gerekir.



BU MÜHRÜ SÜLEYMANYILDIZI İLE HAZIRLANAN ÇALIŞMALARDAN UMULAN FAZİLETLERİN BİR KISMI ŞÖYLEDİR.



Kaşında Mühr-ü Süleyman olan bu yüzüğü veya kolyeyi takan kişi ayrıca bazı terkiblerindeyardımı ile Cenab-ı Haktan aşağıdaki faziletlerin elde edeceği umulmaktadır.



Büyü etki etmez.

Her türlü nazardan korunur.

ŞEytan ve türevleri yaklaşamaz.

Sufli varlıklar rahatsız edemez. Ruhaniler ile dost olur.

Melekler yardımcı olur ve dua ederler.

Peygamberlerin şefaatine nail olur.

Allahın sevgisi kalbine kazılır.

Doğrulardan olur, ibadetlerini tam manası ile yapar.

Bazı sırlara vakıf olur. Gaybi ilimlerin sahibi olur.

Kimse ondan gizli bir iş yapamaz.

Karşısında yalan söylemek isteyenin dili tutulur.

Maddi ve manevi güç kazanır.

Dünya ve ahrette izzet sahibi olur.

Bazı çalışmalarla birlikte rüyasında veya aynında yer altı ve yerüstü hazinelerin yerlerini tesbit edebilir.

Tüm işleri bereketli olur.

Sürekli şükür halinde olur.

Rızkı peşinden gelir.

Her türlü kısmeti açılır.

Mevki makam sahibi olur.

Çok yardım sever biri hale gelir.

Dili keskin ve hitabeti kuvvetli, etkili olur.

İsabetli kararlar verir.

Çok hürmet görür, insanlar, varlıklar ve hayvanat onunla dost olmak isterler.

Şifacılık yeteneği gelişir.

Kalb gözü açılır ve basireti kuvveTlenir.



EN İYİSİNİ ALLAH BİLİR.

Lapis Lazuli Taşı



Lapis Lazuli Taşı, kategorimiz içerisinden alabileceğiniz hem şık hem de sağlıklı olan doğal taşlardan bir tanesidir. Saymakla bitmeyen faydaları ve şık görünümü ile dikkat çeken bu doğal taş, farklı takı ve aksesuarların tasarımında sık sık kullanılan bir üründür. “Mavi Taş” olarak ifade edilmekle birlikte aynı zamanda gök taşı ya da gece taşı olarak da bilinir.



Göz alıcı rengi ve güçlü etkisi ile kadın ve erkekler tarafından sevilen bir taş olan lapis lazuli taşı, mineral bakımından son derece zengin olmakla birlikte aynı zamanda bir kaya taşıdır. Doğada mavi ve tonları ile sık sık bulunsa da aynı zamanda nadiren sarı ve beyaz tonlarında da görülmesi mümkündür.



Lapis Lazuli Taşı Faydaları



Şık görünümü ve göz alıcı renkleri ile göze çarpan lapis lazuli taşı, aynı zamanda insan vücuduna ve psikolojine sağladığı faydalarla da dikkat çeken bir taştır. Tansiyon ve tiroid bezlerine iyi gelirken aynı zamanda kemik ağrılarını gidererek kemikleri güçlendirir. Çocuklarda solunum bozukluğu ve korkularının giderilmesinde de etkili olduğu bilinir.



Bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda depresyona olumlu etki sağlar ve ilham verici bir taş olarak yaratıcılığınızı büyük oranda arttırır. Eğer konsantrasyon sorunu yaşıyorsanız bu taş ile odaklanma ve konsantrasyon sorunlarınıza kesin çözüm bulabilirsiniz. Yüzük, küpe ve kolye gibi tasarımlarda kullanılan bu taş ile tamamen doğal olarak üretilmiş tüm tasarımlara kategorimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.